英國V&A當代鬼才攝影師大展亞巡首站台灣　超大咖空靈女星蒂妲·史雲頓也成謬思女神

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 英國當代鬼才攝影師蒂姆．沃克生涯最大展將於台灣登場，呈現攝影、V＆A藏品、短片等近300件創作，自7月31日奇美博物館展至2022年2月6日止。

台南奇美博物館和國際知名維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）借展，引進英國當代傳奇攝影師Tim Walker最大個展，展出其職業生涯25年來的重要作品，更有大量以V&A藏品為靈感的 150 件新作。

《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）世界巡迴亞洲首站來到台南，英國知名女星蒂妲·史雲頓 (Tilda Swinton)也是沃克拍攝的靈感來源之一，足可見他在時尚及攝影圈的崇高地位。

長期關注攝影領域英國V&A目前相關收藏達80萬件，為全球最大的攝影收藏單位。當V&A邀請蒂沃克合作以館藏策畫展覽時，等同宣布博物館界「攝影收藏巨頭」與時尚界「攝影傳奇人物」兩大強棒聯手出擊，消息一出受到萬眾矚目，去年該展在倫敦落幕後，隨即進入世界巡迴展。



蒂姆．沃克於倫敦V&A博物館；莎拉．洛依德攝影，2019。(圖片來源：Tim Walker Studio)

V&A博物館「約翰．馬德斯基」花園(圖片來源：V&A博物館)

沃克被評為當代最具創造力的攝影師之一，在時尚圈嶄露頭角後，成為眾多全球時尚雜誌的御用攝影師，以及各大名牌邀約合作的對象。而沃克的獨特之處在於不單單拍攝光鮮亮麗的時尚作品，他更透過源源不絕的創意與充滿觀點的思維，將時尚藝術化，成為一位遊走在時尚與藝術之間的創意思想家。

沃克表示，「我拍攝的不僅是物理性存在的物件或它美麗的樣子，而是它們與我之間深刻的情感連結。每一件攝影作品，都像是我獻給V&A博物館典藏品的情書；我和拍攝對象的關係，就像談一場戀愛，就像人與人之間的互動、深入交往成為知心好友。」

沃克擅長將幻想化為攝影作品，風格鮮明、用色大膽，作品中常見巨大的道具、奇異的角色、浮誇的服裝、華麗隆重且充滿戲感的布景，令人感受到童話魔幻、浪漫詩意、荒誕暗黑等多重氛圍，看似衝突卻又散發著優雅自如的氣質。



一窺沃克在V&A的展覽(Youtube影片)

零修圖！沃克所有作品沒有使用電腦修圖，畫面所見一切都來自於真實的造景。這些造景有賴於他背後一群身懷絕技的工作團隊所支撐，包括場景設計師、造型師、模特兒等，其中，模特兒們絕非泛泛之輩，全是具有「角色扮演」能力的知名演員、歌手或名模。

為了籌備展覽，沃克參觀V&A的文物保存修復工作室，會見館內多位策展人、修復師和技術人員，仔細探索145間展廳，更爬上占地12英畝的博物館屋頂、探索維多利亞時代迷宮般的地下通道等，從彩繪玻璃、印度小型畫、鼻煙盒等藏品獲得豐富靈感，創作出「光芒」、「筆墨」、「寶盒」等十大系列作品。

館方將於7月30日晚間舉辦「開幕VIP之夜」，除了可以搶先欣賞精采展覽，也提供定時導覽、迎賓茶點、互動體驗等活動，邀請有興趣的民眾一同參與，活動入場票將於5月15日起在KKTIX售票平台限量開賣。

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蒂姆．沃克「筆墨」系列作品；達琪．索特與奧伯利的影子；時裝：Saint Laurent；倫敦2017。(圖片來源：Tim Walker Studio)



蒂姆．沃克「寶盒」系列作品；詹姆士．史賓塞；倫敦2018。(圖片來源：Tim Walker Studio)



蒂姆．沃克拍攝詹姆士．克魯；時裝：Maison Valentino；多塞特郡2018。(圖片來源：Lucy Bridge)