Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

英國V&A當代鬼才攝影師大展亞巡首站台灣　超大咖空靈女星蒂妲·史雲頓也成謬思女神

《蒂姆．沃克：美妙事物》將於7月31日奇美博物館登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/11 11:58
  蒂姆．沃克「光芒」系列作品；賽素．恩塞斯、傑曼．唐納、威爾．薩頓、蘇珊娜．伯塔雪克、莎拉．葛蕾絲．瓦德斯坦及安娜．維多...

  蒂姆．沃克「光芒」系列作品；賽素．恩塞斯、傑曼．唐納、威爾．薩頓、蘇珊娜．伯塔雪克、莎拉．葛蕾絲．瓦德斯坦及安娜．維多...

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 英國當代鬼才攝影師蒂姆．沃克生涯最大展將於台灣登場，呈現攝影、V＆A藏品、短片等近300件創作，自7月31日奇美博物館展至2022年2月6日止。

台南奇美博物館和國際知名維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）借展，引進英國當代傳奇攝影師Tim Walker最大個展，展出其職業生涯25年來的重要作品，更有大量以V&A藏品為靈感的 150 件新作。

《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）世界巡迴亞洲首站來到台南，英國知名女星蒂妲·史雲頓 (Tilda Swinton)也是沃克拍攝的靈感來源之一，足可見他在時尚及攝影圈的崇高地位。

長期關注攝影領域英國V&A目前相關收藏達80萬件，為全球最大的攝影收藏單位。當V&A邀請蒂沃克合作以館藏策畫展覽時，等同宣布博物館界「攝影收藏巨頭」與時尚界「攝影傳奇人物」兩大強棒聯手出擊，消息一出受到萬眾矚目，去年該展在倫敦落幕後，隨即進入世界巡迴展。

英國V&A當代鬼才攝影師大展亞巡首站台灣　超大咖空靈女星蒂妲·史雲頓也成謬思女神
蒂姆．沃克於倫敦V&A博物館；莎拉．洛依德攝影，2019。(圖片來源：Tim Walker Studio)

英國V&A當代鬼才攝影師大展亞巡首站台灣　超大咖空靈女星蒂妲·史雲頓也成謬思女神V&A博物館「約翰．馬德斯基」花園(圖片來源：V&A博物館)

沃克被評為當代最具創造力的攝影師之一，在時尚圈嶄露頭角後，成為眾多全球時尚雜誌的御用攝影師，以及各大名牌邀約合作的對象。而沃克的獨特之處在於不單單拍攝光鮮亮麗的時尚作品，他更透過源源不絕的創意與充滿觀點的思維，將時尚藝術化，成為一位遊走在時尚與藝術之間的創意思想家。

沃克表示，「我拍攝的不僅是物理性存在的物件或它美麗的樣子，而是它們與我之間深刻的情感連結。每一件攝影作品，都像是我獻給V&A博物館典藏品的情書；我和拍攝對象的關係，就像談一場戀愛，就像人與人之間的互動、深入交往成為知心好友。」

沃克擅長將幻想化為攝影作品，風格鮮明、用色大膽，作品中常見巨大的道具、奇異的角色、浮誇的服裝、華麗隆重且充滿戲感的布景，令人感受到童話魔幻、浪漫詩意、荒誕暗黑等多重氛圍，看似衝突卻又散發著優雅自如的氣質。


一窺沃克在V&A的展覽(Youtube影片)

零修圖！沃克所有作品沒有使用電腦修圖，畫面所見一切都來自於真實的造景。這些造景有賴於他背後一群身懷絕技的工作團隊所支撐，包括場景設計師、造型師、模特兒等，其中，模特兒們絕非泛泛之輩，全是具有「角色扮演」能力的知名演員、歌手或名模。

為了籌備展覽，沃克參觀V&A的文物保存修復工作室，會見館內多位策展人、修復師和技術人員，仔細探索145間展廳，更爬上占地12英畝的博物館屋頂、探索維多利亞時代迷宮般的地下通道等，從彩繪玻璃、印度小型畫、鼻煙盒等藏品獲得豐富靈感，創作出「光芒」、「筆墨」、「寶盒」等十大系列作品。

館方將於7月30日晚間舉辦「開幕VIP之夜」，除了可以搶先欣賞精采展覽，也提供定時導覽、迎賓茶點、互動體驗等活動，邀請有興趣的民眾一同參與，活動入場票將於5月15日起在KKTIX售票平台限量開賣。

詳情請洽官網

英國V&A當代鬼才攝影師大展亞巡首站台灣　超大咖空靈女星蒂妲·史雲頓也成謬思女神
蒂姆．沃克「筆墨」系列作品；達琪．索特與奧伯利的影子；時裝：Saint Laurent；倫敦2017。(圖片來源：Tim Walker Studio)

英國V&A當代鬼才攝影師大展亞巡首站台灣　超大咖空靈女星蒂妲·史雲頓也成謬思女神
蒂姆．沃克「寶盒」系列作品；詹姆士．史賓塞；倫敦2018。(圖片來源：Tim Walker Studio)

英國V&A當代鬼才攝影師大展亞巡首站台灣　超大咖空靈女星蒂妲·史雲頓也成謬思女神
蒂姆．沃克拍攝詹姆士．克魯；時裝：Maison Valentino；多塞特郡2018。(圖片來源：Lucy Bridge)
英國
V&A
奇美博物館
Tilda Swinton
蒂妲·史雲頓
蒂姆．沃克
Tim Walker
攝影
藝術
展覽
台南

相關新聞

數位發展部落腳台南？ 宏碁創辦人施振榮發聲支持
數位發展部落腳台南？ 宏碁創辦人施振榮發聲支持
2021/05/08 11:56
台灣新一代設計展首度全區策展移師南港　國際名校英國皇家藝術學院、日本多摩美術大學齊參展
台灣新一代設計展首度全區策展移師南港　國際名校英國皇家藝術學院、日本多摩美術大學齊參展
2021/05/07 20:18
【新冠肺炎本土+0】5/7台灣新增5例境外移入確診
【新冠肺炎本土+0】5/7台灣新增5例境外移入確診
2021/05/07 14:24
CNN、衛報爭相報導！台北表演藝術中心完成行政法人掛牌　明年8月正式營運
CNN、衛報爭相報導！台北表演藝術中心完成行政法人掛牌　明年8月正式營運
2021/05/03 16:55
震撼！塩田千春罹癌對生命體悟反思存在　國際巡迴首站台北展出創作生涯之最
震撼！塩田千春罹癌對生命體悟反思存在　國際巡迴首站台北展出創作生涯之最
2021/04/30 18:42

更新時間 : 2021-05-11 13:27 GMT+08:00

最受歡迎

【當男人戀愛時】台灣票房有望突破四億大關　鐵粉拿到阿成最愛粉蒸肉竟感動落淚
【當男人戀愛時】台灣票房有望突破四億大關　鐵粉拿到阿成最愛粉蒸肉竟感動落淚
【新冠肺炎本土+0】5/7台灣新增5例境外移入確診
【新冠肺炎本土+0】5/7台灣新增5例境外移入確診
震驚！影帝強尼戴普新片《惡水真相》化身傳奇攝影師　揭露日本轟動國際公害真相
震驚！影帝強尼戴普新片《惡水真相》化身傳奇攝影師　揭露日本轟動國際公害真相
【快訊】印度包機確定「取消」! 我外交部呼籲僑民速訂商業航班返回台灣
【快訊】印度包機確定「取消」! 我外交部呼籲僑民速訂商業航班返回台灣
【最新】台灣指揮中心公布華航機師夫妻新增足跡：案1183去過桃園華泰名品城•1184曾至內湖富邦銀行與全聯
【最新】台灣指揮中心公布華航機師夫妻新增足跡：案1183去過桃園華泰名品城•1184曾至內湖富邦銀行與全聯
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【金曲獎風向球】2020十大年度專輯超夯單曲揭曉　瘦子、蛋堡、萬芳台灣多元曲風搶先聽
【金曲獎風向球】2020十大年度專輯超夯單曲揭曉　瘦子、蛋堡、萬芳台灣多元曲風搶先聽
【最新足跡】病毒基因定序: 台灣桃機諾富特飯店員工•與華航機師為同一群聚　案1102機師家庭為獨立個案
【最新足跡】病毒基因定序: 台灣桃機諾富特飯店員工•與華航機師為同一群聚　案1102機師家庭為獨立個案
〈財經主筆室〉台灣軍公教明年調薪幅度 考驗政府改善低薪決心
〈財經主筆室〉台灣軍公教明年調薪幅度 考驗政府改善低薪決心