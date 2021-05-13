〈時評〉假如台灣落入中國手裡

假如台灣落入中國手裡，不管是透過和平手段（投降的阿Q講法），或透過武力爭戰，台灣、以及二千三百萬台灣人的下場，八九不離十，大概就是底下所描述的──

整體而言：（1）台灣由親美、日抗中第一線的一環，馬上搖身一變，成為中國單獨面對美、日民主聯盟的最前線。

（2）做為統戰台灣樣版的香港，雖然沒有如中國主子原先承諾的五十年「馬照跑、舞照跳」，可好歹還享受了廿三年的「一國兩制」紅利。假如台灣落入中國手裡，短期內，中國已別無其它可以隨意覬覦染指的「神聖不可分割的固有領土」對象，在連台灣的「馬統」都不諱言「一國兩制已死」的情況下，中國主子還有啥好猶豫、顧忌、客氣的，不直接賞給台灣（人）一國一制？

（3）享受慣自由、民主、人權生活，動不動就對國家領導人蔡英文總統說三道四而安然無事的兩千三百萬台灣人，不比照新疆維吾爾族送「再教育營」思想改造一番，如何融入十四億「政治正確」的中國人的生活圈？如何與習近平的「新時代中國特色社會主義思想」接軌？如何鞏固偉大的習主席的領導？

個別而言：假如台灣落入中國手裡，中國對內蒙古、新疆、香港的漢人移民政策，沒有道理不在台灣如法炮製；屆時，台灣人的政治權利、工作機會被稀釋還不可怕，連命都被清洗掉才可怕。更可怕的是，假如台灣落入中國手裡，不是台灣死硬派、溫和本土派命會被清洗掉。

今天，「人在台營心在中」的統派（在台中國人），也絕對沒有夙願得償而歡欣鼓舞的本錢──站在中國主子的立場，道理再簡單不過了：今天會「人在台營心在中」的，它日不會「人在中營心在X」嗎？

另外，台灣都落袋了，統派還有何剩餘利用價值可言？還能不狡兔死、走狗烹嗎？當年韓戰一爆發，國共內戰期間投降解放軍的「國軍」優先被推到最前線去當炮灰，不就是最好的歷史教訓嗎？

總言之，假如台灣落入中國手裡，下場結局就是一句話：覆巢之下無完卵！

（作者為新竹教育大學退休副教授）