【投資理財老生常談】台灣大盤震盪風險高　金融股穩定風險較低

15家金控去(2020)年獲利大致不錯，今年共發出1848億元現金股息，創歷史新高，外資長期持有大量金控，470億元現金入袋。 15家金控去(2020)年獲利大致不錯，今年共發出1848億元現金股息，創歷史新高，外資長期持有大量金控，470億元現金入袋。 (來源 中央社)

台股迭創新高，震盪大，投資人選股困難，衡諸今年第一季經濟成長率達8.16%，創10年半新高，台股應非「無基之彈」，但是應慎選低價且基本面佳標的，勿盲目追高，以免受到泡沬化威脅。

由於目前新冠肺炎疫情仍然緊張，國際經濟情勢多變，最近航運、原物料、鋼鐵、紙類、塑化等價格大漲，帶動類股價格亦大幅上揚，投資人選股要小心，切勿成為最後一隻小老鼠。

台灣經濟基本面佳， 反應在股價上應該合理，但是漲多就是利空，此時不如找長期安全穩定，獲利佳，股利以及殖利率優質的產業或標的，比較安全。台灣金融環境因為經濟成長，大致穩定，而且還有不少好標的，財務、業務均突破，獲利亮眼，值得投資人注意。

15家金控去(2020)年獲利大致不錯，今年共發出1848億元現金股息，創歷史新高，外資長期持有大量金控，470億元現金入袋，值得投資人思考，金融股還是不錯的存股標的。

獲利王富邦金EPS高達8.54元，比2019年大幅成長54％，總資產達9兆2445億元，成長8.2%，淨值7629億元，成長25.5%，資產報酬率(ROA)1.02%，股東權益報酬率(ROE)13.17%，財務健全。

富邦金將於下半年完成100％併購日盛金私有化之後，合併財務報表，將使財務、營收及獲利更上層樓，其中證券部分，因為富邦證券、日盛證券合併後，將直接挑戰第二大證券商凱基證券，極可能取而代之，成為證券市場第二大證券商。富邦金亦將有可能挑戰金控業龍頭國泰金，二王相爭，且看日後龍頭寶座究竟落於何家。

今年富邦金大方配息3元，配股1元，今年第一季達到EPS 4.89元，成為金融界焦點話題，股價亦漲至70元附近，顯見投資人對績優股的肯定，值得注意。

國泰金去年EPS 5.39元，今年配息2.5元，資產報酬率為0.11%，股東權益報酬率1.33%，每股淨值達到60.74元，第一季稅後盈餘570.3億元，EPS 4.32元，成績相當亮眼。目前股價在52元以上，投資人如果在適當價格長期投資，應該是相當穩定的存股標的。

元大金拜股市興旺之賜，去年EPS達到1.99元，今年配息1.2元，成績亮眼，資產報酬率0.19%，股東權益報酬率1.92%，每股淨值20.87元，第一季EPS 0.78元，由於殖利率不錯，外資相當捧場，持股比例已達33.02%，比富邦金的26.1%，國泰金的21.7%都高，顯見外資對元大金的肯定，股價從17、8元上漲，現已站穩25元以上，表現不錯。

國票金去年的業績也不錯，EPS達1.12元，資產報酬率0.3%，股東權益報酬率2.18%，每股淨值13 .25元。今年配息0.65元，配股0.35元，是近10年新高。今年第一季EPS 0.47元，績效良好，由於與日本樂天銀行合夥的「樂天網銀」，已經開業，預計3年半可能獲利，為國票金版圖，再補上網銀一塊，最近股價悄悄從12元，漲到17元以上，也算是得到投資人充分的肯定。

上海商銀長期經營兩岸三地，台灣、香港、上海地區金融市場，在金融界評價不錯，保守穩健，去年因為受到新冠肺炎疫情影響，再加上低利率衝擊銀行獲利，稅後獲利178.15億元，EPS 3.01元，比前(2019)年EPS 3.5元減少，核心業務利潤仍然穩定，今年配息1.7元，因為企業形象良好，法人持有比例高達5成以上，頗受肯定，今年以來業績、股價逐漸回穩。

上海商銀資產報酬率0.19%，股東權益報酬率2.02%，每股浄值34.7元，財務穩健，今年開始努力經營高端客戶的財務管理業務，並希望能將非存放款利差收入，能夠提升到4成以上，增加營收獲利。

玉山金去(2020)年在銀行部份，亦受到疫情衝擊，獲利減少，EPS 1.43元，比前(2019)年的1.73元雖較遜色，但是今年仍然配出現金股息0.61元，股票股利0.61元，受到投資人的肯定。今年第一季EPS回到0.41元，比去年同期的0.39元佳。由於長期以來均處於成長道路，玉山金獲利及股利穩定，投資人年化報酬率達列8％以上，又因為重視科技金融，沒有財團及家族色彩，企業形象良好，玉山金一直是存股族的最愛，今年台灣經濟景氣良好，投資人期待玉山金回復過去獲利表現，最近股價逐漸回升，站穩26元以上。

至於公股金控，如第一金、合庫金、華南金、台灣中小企全民、彰化銀行，去年均受到新冠肺炎疫情影響，營收、獲利都還能守住，然而衰退幅度大小不一，股利亦有不同的考量，投資人選擇標的時，宜慎重考慮其營運績效。

開發金今年二月持股中國人壽已達56％，並已經開始合併財務報表，計入中壽營收及獲利，再加上凱基證券拜股市興旺之賜，使第一季獲利增，EPS已達0.66元，近期股價最高亦漲至13 .5元，引起投資人注意。由於承諾金管會將於2022年，完成中壽100％股權蒐購，後續發展值得注意，或許可能是開發金轉型重要契機。今年開發金決定每股配發0.55元現金股息，差強人意。

公股金控龍頭兆豐金，去年EPS 1.84元，今年配息1.58元，第一季EPS 0.46元，比去年同期的0.14元大幅成長，顯示經營績效相關當穩健。兆豐金資產報酬率0.16%，股東權益報酬率1.88%，每股淨值24.01元，長期以來獲利及股息均穩定，是存股族考慮投資公股行庫的首選。股價維持在32元左右，亦稱合理。

金融股中的中再保、元大期、台名、華票、遠東銀、永豐金、京城銀、中壽、台產、新產、台新金、中信金、群益期，獲利表現均穩定，值得投資人注意合理價位時，投資存股。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。