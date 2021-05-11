【新冠肺炎】羅馬尼亞出奇招 吸血鬼之家成疫苗接種站

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）各國為了鼓勵民眾施打新冠肺炎（COVID-19）疫苗，無所不用其極，素有吸血鬼故鄉之稱的羅馬尼亞，就利用此傳說吸引民眾接種，不料效果出奇地好，連國外觀光客都慕名而來。

美聯社報導，位於羅馬尼亞中部的特蘭西瓦尼亞（Transylvania），矗立著中世紀建造的布蘭城堡（Bran Castle），這座城堡是19世紀愛爾蘭小說家斯托克（Bram Stoker）作品《德古拉》（Dracula）的靈感來源，也多次被搬上螢幕。以吸血鬼的家做為號召，布蘭城堡從此成為知名景點。

羅馬尼亞政府在這座城堡外設立了疫苗接種站，無須預約，隨來隨打。城堡管理人表示，盼提供民眾與眾不同的接種體驗。傳奇總是迷人。活動展開沒多久，就有400人前來接種，就連國外旅客都想在吸血鬼之家來上一劑，無奈這項服務僅供國人使用。

「勇於」伸出手臂施打輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗者，可獲得疫苗護照，上頭還畫有長著獠牙的醫護人員、揮舞針筒的插圖，話題十足。除了護照，勇者也能免費參觀城堡的「刑求室」，內有中世紀52種刑求工具，滿足一切恐懼的幻想。

羅馬尼亞政府透過各種活動提高接種率，盼能於6月1日之前，讓全國1,900萬人口的500萬人完成接種，促生活早日重回正軌。8日起，全國所有接種站都開放下午2時之後無須預約，另有七座城市展開了全天馬拉松接種。

截至11日，羅馬尼亞共通報了逾106萬例確診案例，29,034人亡故。



布蘭城堡內部（圖／美聯社）



孩童在布蘭城堡裝扮成吸血鬼（圖／美聯社）