《讀衣》句點！台灣當代書法家董陽孜「至大無外」心境　潮牌首參展登上外太空打破既有印象

WISDOM®首次參展最終章的《讀衣》展出(攝影/汪德範) WISDOM®首次參展最終章的《讀衣》展出(攝影/汪德範)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)由台灣書法家董陽孜發起的《讀衣V》展覽結合時尚及書法，由台灣5位時裝設計師創意回應，自即日起華山展至5月23日止。

《讀衣》最終章！由台灣書法家董陽孜發起，結合時尚及文字的當代展覽《讀衣》，今年主題「至大無外」由策展人董老師命題，喜事國際創辦人馮亞敏出任共同策展人及創意總監，邀請台灣5位服裝設計師延伸對應子題，獨立呈現微型服裝系列。

這些衣服不是用來穿的，請仔細閱讀它的美！「『至大無外』是我內在心境的投射，文字藝術內涵深遠遼闊，它的核心是覺知與良知」，策展人董陽孜表示，「文字藝術揭示大美與大智慧，起點皆源自於『情』，一筆一劃所流瀉的情感，透露了書者對生命的領悟。」



發起人兼策展人董陽孜(右)及共同策展人馮亞敏(攝影/汪德範)

不僅將書法轉化成布料上的圖樣，也以其形體成為服設靈感來源，今年參展的設計師陣容堅強，包含首次加入的台灣潮流服飾品牌WISDOM® 主理人齊振涵，以及陳劭彥、周裕穎、蔡宜芬、詹朴，更規劃和設計師面對面交流的6場座談。

馮亞敏說明，《讀衣》歷五屆已有根基，這一屆想的是如何收束與定調，將《讀衣》的根扎進時尚產業裡。除了學術合作，還有專書出版，為《讀衣》的精神留下典範，帶來啟蒙。

【詹朴】湍流只是時間洪流中的一次浪起浪落，不好的事終究會過去



設計師與作品草圖(圖/讀衣)



展區照片(攝影/汪德範)

長期旅居英國，自英國皇家藝術學院畢業的詹朴，主題定調「湍流」傳達若從人生的局部來看，每一次的急流跟漩渦似乎要把人吞噬，但宏觀的拉遠看，其實只是生命裡另一次的浪起浪落，呼應「至大無外」的坦然心境。

如同疫情帶來的改變，「如果覺得這幾年比較混亂，但這階段也只是一次的改變，因為不好的事情終究會過去的。」詹朴說。

此次表現手法不僅融合東西方傳統及現代元素及織法，更利用水墨線條呼應主題，若是將服裝上的書法筆觸放大看，是很狂亂很有利度的的筆觸，但若遠觀才看的到整體架構跟意義進而理解全貌。

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【齊振涵 】無窮無盡的人生似乎都在窮盡一些事情



設計師與作品草圖(圖/讀衣)



展區照片(攝影/汪德範)

WISDOM® 主理人齊振涵以「至大無外」的「無」字發想，董老師特別再次提了個無字給他，該字的形態讓他聯想到太空梭跟幽浮，結合星際大戰、2001太空漫遊等電影元素，三套系列太空裝因而誕生，打破大家對《讀衣》的既有印象創造新平衡。

齊振涵表示，「無」的意義為無窮無盡，人的一生似乎都在窮盡一些事情，所以人們會有提問、求知跟探索的慾望，人類一直想要無限延伸的動力，像是往太空發展就是其一。

此次結合東方書法跟太空主題，齊振涵將從小到大看的漫畫，書跟電影以隱喻的手法加入在服裝裡，更將「無」字線條轉換成像飛行器的後背包，符合品牌兼具功能性outdoor元素。

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【陳邵彥 】見山是山，見山不是山，見山還是山



設計師與作品草圖(圖/讀衣)



展區照片(攝影/汪德範)

陳邵彥畢業於英國中央聖馬汀藝術學院，並於倫敦發跡，曾為冰島歌后碧玉（Björk）做造型，此次創作主題圍繞「見山是山，見山不是山，見山還是山」，代表藝術家本人心境，希望能能越活越自在的活出自我。

陳邵彥說，很喜歡「見山是山，見山不是山，見山還是山」開放的意境，希望自己可以更自然更簡單，雖然過程不會很簡單，像是製作這系列服裝一開始會想嘗試很多東西，放很多東西進去，但做到現在反而希望更純粹。

董老師題的「山」字有個「人」在中間，對設計師來說這很重要，除了透過服裝版型，層次，堆疊呈現不同大小的山形，一切還是回歸到人身上，陳卲彥反思「大自然其實給予我們很多，但是我們給了他們什麼？」

因此他加入很多垃圾、廢棄物、人造東西呈現自然生態，如菸蒂，瓶蓋拉環，碎玻璃，更將汽車雨刷變成時尚耳環諷刺意味濃厚；另在顏色的選擇也刻意避開綠色，將大自然裡其他豐富的顏色拉出當主角，留給觀眾想像空間。

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【周裕穎 】唯有放開打破框架方能逍遙



設計師與作品草圖(圖/讀衣)



展區照片(攝影/汪德範)

數次登上紐約時裝週的周裕穎提出「知遊心於逍遙」，他說，「至大無外的概念很像我對量子領域的理解，即人的意識會組成世界，各自的意識又會創造各自的宇宙。」

周裕穎以『逍遙』呼應『至大無外』，相較於『逍遙』在字面上的自在、輕鬆、御風而行，他指出：「隨著人的成長，那種逍遙的心態會逐漸消失，人越來越逍遙不起來，因為有太多的事情會去框架自己，我慢慢體會唯有放開，打破框架方能逍遙。」

本次作品重製二手回收舊皮衣、丹寧外套與拋棄式雨衣，再以塗漆、褪色等手工處理方式，打造光照下顯現的全白視覺，並利用小單元花朵與蓄光劑的組合打造出在微光中方能浮現的奇幻之境。

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【蔡宜芬 】一沙一世界，一花一天堂



設計師與作品草圖(圖/讀衣)



展區照片(攝影/汪德範)

柔美時尚風格的設計師蔡宜芬從「一沙一世界，一花一天堂」進入創作思考，「以小見大，萬物皆為一體」的概念出發，她說「有一次去海邊，看到沙灘上的小螃蟹吐沙，壯闊而齊整，沙丘被挖的地方很像書法字。對我來說，老師的字就像大自然的生物一般，像雲、像海、像螃蟹吐沙，都會讓我聯想到主題裡。」

面對此次大命題蔡宜芬從其反面『至小』來解讀『至大無外』，意即世界由很多小物質所組成，遠看則是宏觀的大世界。藉由珠工、刺繡材質堆疊，創造出筆觸裡的空間，色彩斑斕的配色則像用萬花筒觀看世界，每一個細節都可以是一個小小星球，遠觀則如浩瀚宇宙。

「以前的作品以黑灰白居多，這次因主題比較壯闊，希望提煉出更高的彩度，包括天空、河流、草地的顏色等，呈現一個色彩斑斕的世界。創作上抓在沙跟花二字，結合20幅線條，將透的紗去燙皺，再繡到服裝上，呈現立體手感。三套衣服放一起會成一幅畫。」

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