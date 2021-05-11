德國工商總會駐外分會：74.5%德商看好台灣經濟前景

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）德國工商總會駐外分會（AHK）於2021年3月17日至4月9日間對全球92個國家中的140個分會進行了一項德商營運調查，針對台灣的結果顯示，高達74.5%的德商看好台灣未來12個月的整體經濟表現，顯示德商對台灣經濟復甦極為樂觀。

針對台灣的調查結果顯示，近62.8%的德商預測業績將在未來的12個月內成長，且沒有德商認為業績將下跌。此外，亦沒有德商打算裁員，反而有44.2%的德商預計徵才。

德商在台營運仍存在些許挑戰，例如有48.8%的德商面臨需求減少，34.9%的德商認為台灣存在貿易壁壘，受政治與經濟體系以及匯率影響的德商則各佔25.6%。新冠肺炎疫情衍生的各種禁令亦衝擊著德商，有68.3%的德商表示旅遊禁令是影響其商業營運的最大因素，較年初的調查高出26.7%，顯示逐步放寬旅遊禁令對振興經濟之重要性。此外，不穩定的供應鏈以及展覽及活動的取消則分別衝擊51.2%與36.6%的德商。

德國經濟辦事處表示，儘管受疫情衝擊，德商仍然對其在台灣之投資充滿信心，僅有2.3%的德商會減少在台投資，32.6%的德商則預計增加投資。最後，就經濟復甦狀況，41.5%的德商認為經濟狀況將在2021年下半年好轉，22%的德商更是預測無須等到下半年，2021上半年便能看到經濟復甦。

欲參考完整的調查結果，請至德國經濟辦事處官網查看。

資料由德國經濟辦事處提供