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【台灣首款縣市識別氣味】花蓮限定香味旅遊「奇萊之美」: 山海縱谷任你選

▲花蓮縣府近期推出主題遊程「奇萊之美一日遊」，規劃3條路線，分別為山海線、海岸線、縱谷線。▲縣府與花蓮富里出身的氣味設計師潘雨晴合作，煉製「奇萊之美」淡香水，是全國第一款氣味的縣市識別，歡迎遊客化身獵香旅人，實地捕捉更多專屬花蓮的氣味。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/10 21:17
花蓮縣府今年3月就以「獵香旅人」為主題，與業者聯名推出融合花蓮各種香氣與味覺元素的主題遊程 (圖/<a href="https://tou...

花蓮縣府今年3月就以「獵香旅人」為主題，與業者聯名推出融合花蓮各種香氣與味覺元素的主題遊程 (圖/花蓮縣府今年3月就以「獵香旅人」為主題，與業者聯名推出融合花蓮各種香氣與味覺元素的主題遊程 (圖/花蓮觀光資訊網)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）花蓮縣政府拚城市意象及觀光，推出香味旅遊，和P.Seven台灣茶香水合作研發專屬香水「KIZA奇萊之美」，與主題遊程「奇萊之美一日遊」相呼應，循著香氣享受花蓮的食宿遊購旅遊體驗。

觀光處處長張志翔10日表示，今年花蓮觀光推展以「慢．精品．花蓮」為理念，以花蓮香味打造新的觀光主題及遊程，3月的時候以「獵香旅人」為主題，與KKday及P.Seven聯名推出融合花蓮各種香氣與味覺元素的主題遊程，將旅遊服務產品化、數位化，並於線上平台運用禾、人、森、草、海5種元素推出5個主題遊程。

縣府近期再推出第6個主題遊程「奇萊之美一日遊」，規劃3條路線，分別為山海線、海岸線、縱谷線。

「山海線」

【台灣首款縣市識別氣味】花蓮限定香味旅遊「奇萊之美」: 山海縱谷任你選
走訪池南森林園區、舞鶴茶園採茶DIY、原住民無菜單料理等，徜徉在花蓮的山與海之間探索屬於花蓮的味道；

「海岸線」

【台灣首款縣市識別氣味】花蓮限定香味旅遊「奇萊之美」: 山海縱谷任你選
到牛山呼庭、米粑流海稻田、月洞奇觀、緩慢餐廳等，沿著台11線追尋花蓮稻浪及海洋的氣味；

「縱谷線」

【台灣首款縣市識別氣味】花蓮限定香味旅遊「奇萊之美」: 山海縱谷任你選
前往林田山林業文化園區、蓮城蓮花園、慶修院、楓林步道等地，穿梭在花東縱谷，享受來自奇萊山的泉水泡腳，一邊品花茶，一邊欣賞蓮花，品嚐原住民美食。

中央社引述張志翔表示，與花蓮富里出身的氣味設計師潘雨晴合作，此次以草本海洋調為基調，月桃花、稻香、柏木為香調，煉製成「奇萊之美」淡香水，是全國第一款氣味的縣市識別，歡迎遊客化身獵香旅人，實地捕捉更多專屬花蓮的氣味。

【台灣第一款縣市識別氣味】花蓮限定香味旅遊「奇萊之美」: 山海縱谷任你選

【台灣首款縣市識別氣味】花蓮限定香味旅遊「奇萊之美」: 山海縱谷任你選圖/業者官網
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