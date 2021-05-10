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台北老爺中西式謝師饗宴 5月31日前預訂享早鳥優惠

By 台灣英文新聞
2021/05/10 17:40
台北老爺中西式謝師饗宴 5月31日前預訂享早鳥優惠
台北老爺中西式謝師饗宴 5月31日前預訂享早鳥優惠

畢業季即將來臨，台北老爺酒店明宮宴會廳與Le Café自助餐廳，即日起至2021年8月31日，特別推出「驪情依依」謝師饗宴專案，準備多樣化中西式精緻美饌，讓莘莘學子們邀請平日裡最喜歡的老師們同歡、表達感謝之情。根據不同班級風格，更可任選明宮宴會廳的西式自助派對或中式圓桌宴，而Le Café自助餐廳也提供平日溫馨小型聚餐的方案! 2021年5月31日前預訂「明宮宴會廳」謝師宴專案並付訂金者，享早鳥優惠免一成服務費。專案預訂與洽詢(02)2542-3266 轉餐飲部訂席組。

明宮宴會廳中、西式專案

明宮宴會廳位於台北老爺酒店3樓，可依需求提供西式自助餐或中式合菜專案，除了備有獨立包廂空間與專屬舞台布置，適合備有表演節目，想與師長盡情同歡的班級! 預訂達指定桌數還可以享有無酒精雞尾酒、空飄氣球或拍貼機等加碼服務。平日 (週一至週五)西式「食尚自助派對」每位980元+10%；「中式圓桌宴」精緻合菜每桌10位11,800元+10%起。2021年5月31日前預訂「明宮宴會廳」謝師宴專案並付訂金者，即享早鳥優惠免10%服務費。

Le Café自助餐廳平日溫馨小聚餐專案

Le Café咖啡廳位於台北老爺酒店2樓，備有多元異國自助美饌，除了生鮮海味、現切牛排、德國豬腳，以及各式熱菜外，還有生魚片、飲料及甜點吧，開放式的空間有別於傳統的謝師宴形式，讓用餐更隨興，最適合人數不多、與老師相處如同朋友的班級! 專案適用平日周一至周五，午、晚餐期間，原價每位1,020元起+10%，人數達20至40位，事先訂位並預付訂金，即可享有專案優惠價格，每位850元起，並免10%服務費。

台北老爺酒店貼心考量畢業師生需求，除了備有中、西式餐飲選擇，更提供優惠友善的價格，並滿足客製化需求，五月底前預訂還享有早鳥優惠。更多詳情請電洽(02)2542-3266 轉餐飲部訂席組，或至飯店官網: 了解專案內容。

更新時間 : 2021-05-10 20:23 GMT+08:00

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