臺灣企銀錦和分行喬遷 營造在地數位生活圈

臺灣企銀錦和分行歡慶遷址，由董事長林謙浩(左六)、總經理張志堅(左五)、獨立董事劉錦龍(右五)及錦和分行經理陳彬雄(右一)與貴賓共同參與剪... 臺灣企銀錦和分行歡慶遷址，由董事長林謙浩(左六)、總經理張志堅(左五)、獨立董事劉錦龍(右五)及錦和分行經理陳彬雄(右一)與貴賓共同參與剪綵。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀錦和分行為提供客戶更便利、舒適之金融環境，於 5月10日遷移至新北市中和區橋和路11號繼續營業， 並舉行喬遷開幕典禮， 邀請貴賓及客戶共同分享分行喬遷開業之喜悅。

臺灣企銀錦和分行位於環狀線捷運橋和站附近， 且靠近中和區主要聯外道路，交通便利，5月10日開幕當天該行董 事長林謙浩與多位高階主管前往剪綵祝賀， 林董事長在致詞時感謝與會貴賓及客戶長期的支持， 並期許甫邁入營業22年的錦和分行， 秉持臺灣企銀多年扶持中小企業之服務精神，持續深耕既有客戶， 同時拓展多元客群，協助在地產業的發展。

為打破外界對老行庫營業處所老舊的刻板印象， 提升臺灣企銀區域形象， 錦和分行新址座落廠辦旗艦大樓外觀氣派大方， 且營業廳設置數位互動平台讓客戶了解該行金融業務， 並透過手機獲得鄰近商家優惠券，該行希望營造在地數位生活圈， 提升分行與客戶之關係連結， 同時以新風貌及更舒適環境服務週邊區域民眾及企業。

臺灣企銀為台灣唯一的中小企業專業銀行， 致力於扶持中小企業發展，在後疫情時代經濟逐漸復甦下， 金融業更是永續發展的引領指標， 臺灣企銀不斷實踐綠色金融及社會公益，在推動環境、 社會與企業管理(ESG)各項行動方案上不遺餘力， 持續打造永續生態圈，堅守專業銀行的角色和功能， 為台灣在地的企業提供更完善的金融服務。