2021新北創客季開跑 串聯創客觀光及職人

「2021新北創客季」以「小漾創遊記」為主題，串聯創客、觀光、職人三大主軸，集結教育局、勞工局、文化局及觀光局資源於5至7月辦理7大系列活動，今(10)日於市府辦理開幕儀式，由侯友宜市長與在地職人、學生共同啟動清水高中師生製作之車站閘門為創客季開跑，並體驗特色AI求籤機、女王的秘密等學生創客作品。
侯友宜市長表示，新北以打造「自造城」為目標，已建置全國最多12間自造教育及科技中心，設有41所創客社群學校推動多元創客課程、師培及營隊，並每年辦理創客季活動。今年創客季主要宣達「Maker to Market」(從創客到產業實踐)的理念，每個產業都走過未量產前的創客階段，從創客出發到建立品牌。本次透過學校、職人及在地品牌合作創客活動，帶動自造風潮，挖掘孩子對創客的興趣，讓創客成為一種態度，成為用創意解決實際問題的跨域人才，另外各項活動也邀請市民一起體驗「想得出來，就做得出來」的創客精神。
首波活動「小漾迺新北」主題展今(10)日開展，展期至22日，由新北41所創客社群學校、勞工局以29區在地觀光特色發想創客作品，現場也結合觀光局青春山海線佈景，讓大眾看見新北特色。如積穗國小結合石門區老梅迷宮意象，並運用程式製作「體感彈珠迷宮」；明志國中、永和國中結合淡海公共運輸系統特色，分別製作「淡海輕軌」及「電動巴士」；安康高中製作「特色AI求籤機」，可抽出各區特色趣味籤詩；清水高中以野柳女王頭設計「女王的秘密」，挑戰「電流急急棒」等關卡後可解鎖女王頭亮燈、海浪旋轉等功能。
今年首次集結跨域職人進入國小，與學生們一同創作，帶領孩子製作出結合金工、篆刻、木雕、陶藝等創客作品，創造經典傳承與再創新的可能；更邀請木工、紙藝及香氛等在地品牌入校，與師生共同打造出更多元且具未來性的創客產品，引導學生體驗從發現、發想到實踐，體驗完整創客道路，作品在創客主題展及創客市集展出。
5月至7月「小漾Maker號偏鄉巡迴」，將故宮文物及創客教學推廣至20所偏鄉學校，讓孩子體驗動手做創客；5月20日至5月22日，結合各校、跨局處及科技大學能量辦理「新北小漾遊臺灣創客市集」，融入臺灣在地文化特色設計創客作品，共計超過60攤位，為教育界最大創客市集，同時首度開放專屬VIP時間，邀請特教生提前體驗創客；5月22日辦理趣味「新北Maker滑車競賽」，以全國運動會為主題設計滑車，參與遊行及挑戰任務。
6月5日辦理「家庭創客日」50梯次，預計開放近550組親子參加，7月則辦理暑期「Maker新勢力培育營」25梯次及「Maker X AI小鐵人挑戰賽」，鼓勵學生勇於將想法透過動手加以實踐。期盼創客季活動帶動新北的孩子與市民們更多元、創意的體驗及視野。
照片由新北市教育局提供
照片由新北市教育局提供
照片由新北市教育局提供
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