2021新北創客季開跑 串聯創客觀光及職人

「2021新北創客季」以「小漾創遊記」為主題， 串聯創客、觀光、職人三大主軸，集結教育局、勞工局、 文化局及觀光局資源於5至7月辦理7大系列活動，今(10)日於 市府辦理開幕儀式，由侯友宜市長與在地職人、 學生共同啟動清水高中師生製作之車站閘門為創客季開跑， 並體驗特色AI求籤機、女王的秘密等學生創客作品。

侯友宜市長表示，新北以打造「自造城」為目標，已建置全國最多1 2間自造教育及科技中心，設有41所創客社群學校推動多元創客課 程、師培及營隊，並每年辦理創客季活動。今年創客季主要宣達「M aker to Market」(從創客到產業實踐)的理念， 每個產業都走過未量產前的創客階段，從創客出發到建立品牌。 本次透過學校、職人及在地品牌合作創客活動，帶動自造風潮， 挖掘孩子對創客的興趣，讓創客成為一種態度， 成為用創意解決實際問題的跨域人才， 另外各項活動也邀請市民一起體驗「想得出來，就做得出來」 的創客精神。

首波活動「小漾迺新北」主題展今(10)日開展，展期至22日， 由新北41所創客社群學校、勞工局以29區在地觀光特色發想創客 作品，現場也結合觀光局青春山海線佈景，讓大眾看見新北特色。 如積穗國小結合石門區老梅迷宮意象，並運用程式製作「 體感彈珠迷宮」；明志國中、永和國中結合淡海公共運輸系統特色， 分別製作「淡海輕軌」及「電動巴士」；安康高中製作「特色AI求 籤機」，可抽出各區特色趣味籤詩；清水高中以野柳女王頭設計「 女王的秘密」，挑戰「電流急急棒」等關卡後可解鎖女王頭亮燈、 海浪旋轉等功能。

今年首次集結跨域職人進入國小，與學生們一同創作， 帶領孩子製作出結合金工、篆刻、木雕、陶藝等創客作品， 創造經典傳承與再創新的可能；更邀請木工、 紙藝及香氛等在地品牌入校， 與師生共同打造出更多元且具未來性的創客產品， 引導學生體驗從發現、發想到實踐，體驗完整創客道路， 作品在創客主題展及創客市集展出。

5月至7月「小漾Maker號偏鄉巡迴」， 將故宮文物及創客教學推廣至20所偏鄉學校， 讓孩子體驗動手做創客；5月20日至5月22日，結合各校、 跨局處及科技大學能量辦理「新北小漾遊臺灣創客市集」， 融入臺灣在地文化特色設計創客作品，共計超過60攤位， 為教育界最大創客市集，同時首度開放專屬VIP時間， 邀請特教生提前體驗創客；5月22日辦理趣味「新北Maker滑 車競賽」，以全國運動會為主題設計滑車，參與遊行及挑戰任務。

6月5日辦理「家庭創客日」50梯次，預計開放近550組親子參 加，7月則辦理暑期「Maker新勢力培育營」25梯次及「Ma ker X AI小鐵人挑戰賽」，鼓勵學生勇於將想法透過動手加以實踐。 期盼創客季活動帶動新北的孩子與市民們更多元、 創意的體驗及視野。

照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供

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