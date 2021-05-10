全台最殺飯店謝師宴派對 台北凱撒最低每位624元起

畢業季節即將來臨，濃濃的師恩離愁感中帶點期待展翅高飛的心情，正是對師長表達感謝最重要的時刻，與最尊敬的老師、最親愛的同學舉杯互道一聲珍重，將這些年的璀璨美好時光化在這不散的畢業Party裡！為了滿足各級學校畢業班的同學們，台北凱撒提供多元化的選擇，不論是菜色多樣化、環境活潑的西式自助餐或是經典美味的中式家宴桌菜，絕對能滿足學子的口腹之慾，也能創造與眾不同的歡樂謝師宴。台北凱撒為學子們精打細算省荷包！推出2021的早鳥優惠、揪團優惠，再加碼贈送多樣滿額禮、快手簽約禮，與您一同感謝師恩，打造難忘謝師派對饗宴！

集結世界各國豐盛美食的 Checkers自助餐廳，搶搭今年的揪團熱潮，祭出超值的「揪團優惠」大方給折扣，只要揪滿20位同學即享7折優惠，等於平日午餐每位只要624元起，即可享受道地異國美食，當日再贈送一位師長用餐免費！於5/31前付訂再享快手簽約禮，滿20位贈送2張平/假日下午茶券；滿40位贈送4張(下次使用)以此類推；位於飯店3~4樓的宴會廳也開放包場辦理謝師派對，選擇西式自助餐980+10%起，揪團滿40位，每10位加贈1位免費，另外則推出半自助式餐點780+10%起，揪團滿30位，每10位加贈1位免費用餐，選擇中式桌菜盛宴(每人899+10%元起/每桌10人)，平日揪團滿3桌再加贈每桌紅酒1瓶，早鳥優惠獎不完，於6/30前簽約付訂，Switch免費同樂三小時(價值NT$8,000元)！

交通便利的台北凱撒大飯店推出一系列貼心又省荷包的謝師宴專案，讓精打細算的學生們可以有更多元的選擇，打造不一樣的謝師盛宴! 早鳥優惠加上揪團優惠與滿額禮，整體金額換算下來，台北凱撒今年謝師宴專案優惠折扣比往年更殺，畢業季謝師恩想要精省荷包，腳步要加快！