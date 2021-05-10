母子罹患失覺失調窩住破屋中 文山社福基地台媒合朋家建設修繕

一對住在石碇十八重溪偏區的母子，因罹患思覺失調， 屋內推滿雜物和回收品，加上鐵皮屋年久失修，殘破不堪， 遇雨漏水，經當地里長通報後，新北市政府社會局文山社福中心以「 社福基地台」的概念，發揮「5G好厝邊」的精神， 找到精神科醫師願意上山出診治療， 甚至媒合到建設公司和熱心志工，一起幫母子修繕房屋， 讓這對相依為命的母子重展歡顏。

據了解，母子一家10多年前出遊，車輛不幸摔落河邊， 兒子的父親身亡，母子因難以接受這重大變故， 以致雙雙罹患思覺失調，彼此相依為命住在當地鐵皮屋。

2年多前，石碇區中民里長郭滄樑通報文山社福中心， 中心石社工到場訪視，發現屋子內外堆滿回收物品， 母子綣縮在椅子和床上，當時正值兒子發作期，卻又無法下山就醫， 石雅文透過衛生所和身障科協助， 商請到新莊仁濟醫院精神科一位莊醫師專程上山進行居家醫療， 除了開藥方請案主按時服藥，並協助案主身障鑑定， 以恢復案主身障福利身分。

石社工表示，母子因有維持身障福利身分，每月合計有13, 901元生活補助，慈濟基金會亦每月補助5千元生活費， 但因為鐵皮屋年久失修，於是又結合朋家建設公司、 新北市洪府關聖帝君慈善協會、石碇區公所等單位， 幫母子的鐵皮屋進行修繕。

文山社福中心主任林沂儒表示，今年農曆年間， 中心結合新店區嘉義同鄉會、台北景福扶輪社和朋家建設辦理「 嘉家過好年─春節關懷活動」，捐贈40份豐富的年菜組合與紅包， 由朋家建設董事長顏志鵬等人與社工，一一將年菜送到案家手上， 當時顏董事長看到這戶屋頂嚴重破損，擔心屋子塌陷， 開春後立即計畫修繕， 在今年3月間請鐵工和水電師傅特別重新架設鋼樑， 再全面翻修屋頂， 郭滄樑里長又幫忙連結資源更新衛浴設備與熱水器等， 共花費10天，徹底改善案家的生活空間。

朋家建設董事長顏志鵬在修繕期間數度到現場察看進度， 他感慨的說，很難想像在這樣殘破的屋子下住人，山區一下雨， 屋內便會滴滴答答漏水，想起唐朝杜甫《茅屋為秋風所破歌》 詩中所言：「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏！」 希望能給這家母子一個舒適的居住環境。

林沂儒表示，由於文山社福中心服務新店和烏來、深坑、坪林、 石碇等偏區，在偏區部分因幅員遼闊，資源較為匱乏，因此中心以「 社福基地台」的概念，整合在地資源， 並透過網絡媒合外部慈善團體，以「5G好厝邊」方案， 進行社區關懷服務，朋家建設一群熱心的鐵工、水電師傅， 不僅幫這石碇這戶修繕房屋和衛浴設備， 也修繕了其他有需要的案家。