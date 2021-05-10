Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超122.23億元

賣超友達7.68萬張最多，另買超國泰金8.39萬張最多。

By 台灣英文新聞
2021/05/10 17:27
臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超122.23億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/5/3~2021/5/7）外資在集中市場總買進金額為6,339.88億元，總賣出金額為6,462.11億元，賣超為122.23億元，另統計自2021年年初至5月7日止，外資總買進金額為7兆3,438.76億元，總賣出金額為7兆6,428.07億元，累計賣超為2,989.31億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆3,326.59億元新台幣，占全體上市股票市值的44.19%，較4月29日的23兆6,657.14億元新台幣，減少3,330.55億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：國泰金：買進146,623千股，賣出62,771千股，買超83,852千股。

第二名：中信金：買進121,835千股，賣出68,318千股，買超53,517千股。

第三名：新光金：買進157,277千股，賣出112,637千股，買超44,640千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進419,988千股，賣出496,813千股，賣超76,825千股。

第二名：聯電：買進244,515千股，賣出313,105千股，賣超68,590千股。

第三名：緯創：買進15,034千股，賣出56,123千股，賣超41,089千股。

更新時間 : 2021-05-10 20:22 GMT+08:00

最受歡迎

【新冠肺炎本土+0】5/7台灣新增5例境外移入確診
【新冠肺炎本土+0】5/7台灣新增5例境外移入確診
震驚！影帝強尼戴普新片《惡水真相》化身傳奇攝影師　揭露日本轟動國際公害真相
震驚！影帝強尼戴普新片《惡水真相》化身傳奇攝影師　揭露日本轟動國際公害真相
【快訊】印度包機確定「取消」! 我外交部呼籲僑民速訂商業航班返回台灣
【快訊】印度包機確定「取消」! 我外交部呼籲僑民速訂商業航班返回台灣
【當男人戀愛時】台灣票房有望突破四億大關　鐵粉拿到阿成最愛粉蒸肉竟感動落淚
【當男人戀愛時】台灣票房有望突破四億大關　鐵粉拿到阿成最愛粉蒸肉竟感動落淚
【最新足跡】病毒基因定序: 台灣桃機諾富特飯店員工•與華航機師為同一群聚　案1102機師家庭為獨立個案
【最新足跡】病毒基因定序: 台灣桃機諾富特飯店員工•與華航機師為同一群聚　案1102機師家庭為獨立個案
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【最新】台灣指揮中心公布華航機師夫妻新增足跡：案1183去過桃園華泰名品城•1184曾至內湖富邦銀行與全聯
【最新】台灣指揮中心公布華航機師夫妻新增足跡：案1183去過桃園華泰名品城•1184曾至內湖富邦銀行與全聯
香港12日起有條件縮短抵港人士隔離檢疫期 台灣也適用
香港12日起有條件縮短抵港人士隔離檢疫期 台灣也適用
新冠肺炎肆虐 印度陷危、南亞淪陷
新冠肺炎肆虐 印度陷危、南亞淪陷