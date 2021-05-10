臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超122.23億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/5/3~2021/5/7）外資在集中市場總買進金額為6,339.88億元，總賣出金額為6,462.11億元，賣超為122.23億元，另統計自2021年年初至5月7日止，外資總買進金額為7兆3,438.76億元，總賣出金額為7兆6,428.07億元，累計賣超為2,989.31億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆3,326.59億元新台幣，占全體上市股票市值的44.19%，較4月29日的23兆6,657.14億元新台幣，減少3,330.55億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：國泰金：買進146,623千股，賣出62,771千股，買超83,852千股。

第二名：中信金：買進121,835千股，賣出68,318千股，買超53,517千股。

第三名：新光金：買進157,277千股，賣出112,637千股，買超44,640千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進419,988千股，賣出496,813千股，賣超76,825千股。

第二名：聯電：買進244,515千股，賣出313,105千股，賣超68,590千股。

第三名：緯創：買進15,034千股，賣出56,123千股，賣超41,089千股。