新北各農漁會新任三首長上任 侯友宜親自頒證勉勵

本市110年度農漁會屆次改選已圓滿落幕，本( 10)日市府舉辦盛大恭賀典禮，邀請各農漁會新任三首長及理、 監事到場相互交流、認識， 侯市長也親自到場為當選者頒發證書及賀匾，除祝賀順利當選， 也勉勵農漁會於新屆次中繼續為農漁業及農漁民朋友打拼。

本市計有24家基層農會、1家直轄市農會及5區漁會，共計30家 農漁會，本市農漁會各項業務均表現亮眼， 依行政院農業委員會統計之109年全國各鄉、鎮、 市農會綜合事業盈餘排序，前3名分別由本市板橋區、 新莊區及中和地區農會獲得，新北更有多達7家農會躋身全國前10 名，此外109年度本市計有10家農會及1家漁會榮獲農業金融體 系最高榮譽「農金獎」，比起前年增加3家農會與1家漁會， 各農漁會為精進營運及提升服務績效所投入努力受各界肯定。 本市各農漁會亦致力於農業產銷推展，設立超市及販賣部， 並開辦線上商城與團購活動，協助各地區農漁特產品產銷調節， 穩定農漁民收入，也為地方民眾提供優質有保障的購物環境， 為地方農漁業發展的重要推手。

本年度屆次改選共選出理事304人，監事98人，聘任總幹事28 人，總計430人， 由新任理監事帶領農會團隊持續為農漁民朋友服務， 今日侯市長也代表市府頒發當選證書及賀匾，恭賀新任選任人員。因 應近日疫情升溫，典禮會場除落實量額溫、 酒精消毒及全程佩戴口罩等防疫措施外， 也採實聯制控管出入場人員，本次典禮餐敘更改為發放餐盒， 以落實防疫政策。

新北市農會理事長林讚枝表示，服務鄉里是農會的職責， 未來農會將更加兢兢業業，協助農民朋友開拓通路， 並持續研發農產加工商品，為新北農產加值， 替農友及市民提供最優質的服務。 萬里區漁會新任理事長林榮欽亦表示， 將在新屆次中繼續為漁民朋友打造更好的環境， 提升漁民服務品質並幫助漁產品銷售，讓新北漁業發光發熱。

市長侯友宜表示，農漁會是市府最好的夥伴， 多年來不僅在地方辛勤耕耘，奠定各地區農漁產業基礎， 更協助市府宣導與執行各項農漁業政策， 以及配合紓困與振興各地農產，本次市府為感謝農漁會付出， 特別與致理科技大學多媒體設計學系合作， 將新北農漁產品與特色景點融入匾額設計， 為新北各農漁會打造專屬賀匾， 未來市府也將在新屆次中與各區農漁會緊密合作， 成為新北農漁民朋友最強力的後盾，市府、農漁會鬥陣來打拼， 讓新北農漁業再創高峰。