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【逃出生天】不只富豪急避難　印度中上階級傾家蕩產包機出逃

錢事小，命為重

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/10 17:14
印度火葬新冠肺炎患者（圖／美聯社）

印度火葬新冠肺炎患者（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印度已成全球新冠肺炎（COVID-19）重災區，資源不堪負荷，染疫就是一場性命的豪賭。為了逃命，不只富商巨賈砸錢包機飛往國外，就連中上階級，都想方設法，急攢錢搭上逃亡班機。

過去數周，印度確診數每日以三、四十萬的速度飆升，截至10日，全國13.7億人口中，已通報逾2,266萬例。CNBC 報導，印度私人包機公司JetSetGo執行長Kanika Tekriwal透露，除了企業大亨、寶萊塢明星，現在就連中產以上、富豪未滿的中上層階級，都成了主要顧客。

JetSetGo生意爆量，這幾周以來業績衝出9倍，其中7至8成都是這些家境優渥、卻稱不上富人的族群，而非傳統的超高淨值（Ultra High Net Worth）有錢人士。

Kanika Tekriwal指出，逃亡目的地多為印度洋的馬爾地夫與中東杜拜。馬爾地夫為印度旅客提供遺世獨立的隔離渡假村，而杜拜則允許商務目的入境。雖然需求暢旺，JetSetGo並無意坐地起價，然而，包機價格之昂貴，也的確是讓該公司大發災難財。

飛馬爾地夫的8人座客機，一趟要18,000至20,000美金（新台幣49.9萬至55.5萬元）。飛杜拜的6人座客機，一趟更要價31,000美金（新台幣86萬元）。

錢事小，命為重。Tekriwal表示，印度疫情失控至此，在有些情況下，私人包機的費用恐怕還低於住院費。印度住院治療一晚約2,500美金，家中只要2人染疫，住14天的費用就是飛杜拜的兩倍。

「我寧可花6個月的薪資、掏出存款飛出印度，也不要去搶那一床難求的資源，甚至不知最後要付出何等天價的醫療費。」中上階級的顧客如是說。

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