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【痛苦的決定】華航內部恐有傳播鏈　台灣指揮中心推出「清零計畫2.0」• 盼有效杜絕社區感染

記者會現場有記者提問稱外界質疑這是指揮中心片面決定, 據傳華航內部有人「氣炸」。但陳時中說明, 這是上午跟華航開會後所做的決定。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/10 15:41
【痛苦的決定】華航內部恐有傳播鏈　台灣指揮中心推出「清零計畫2.0」• 盼有效杜絕社區感染

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）鑒於華航諾富特群聚案持續擴大，指揮中心懷疑華航內部可能有傳播鏈，為了更嚴格防堵社區感染，指揮官陳時中今天(10日)下午在記者會上宣布，將實施「華航機組員清零計畫2.0」(如上) 。

由於2.0的內容包括前艙機組員全數召回檢疫、後艙曾飛長程或有接觸者全數檢疫14天等。這樣是否等於華航要停飛14天？陳時中表示，「陸續停飛十四天，可以這樣說」。

陳時中指出，集中檢疫所目前有90人是長程航空機組員，陸續有人已滿14天，會視為相對安全；另外在社區隔離還未達成14天檢疫並採檢陰性的，則視為風險較高。會將兩者視為不同風險的兩個族群，兩群不可以混飛。

此外，目前社區中的機師都召回隔離，未來也要14天採檢陰性才能進入社區。陳時中說，這對於華航客貨運和機組員生活難免造成很大影響。

陳時中強調，這些措施對整體社區絕對安全, 但對華航營運可能造成衝擊, 是個「痛苦的決定」，不得不做。

記者會現場有記者質疑這是指揮中心片面決定, 據傳華航內部有人「氣炸」。但陳時中說明, 這是上午跟華航開會後所做的決定。

他強調, 新定案的華航清零計畫2.0對社區絕對安全, 今天晚上還會再跟華航開會討論相關事宜。

【痛苦的決定】華航內部恐有傳播鏈　台灣指揮中心推出「清零計畫2.0」• 盼有效杜絕社區感染
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