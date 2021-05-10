林試所：台灣梅花鹿族群衝擊珊瑚礁森林生態 將介入平衡

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會林業試驗所管轄的墾丁高位珊瑚礁自然保留區，因梅花鹿族群密度增加，致其植物生態現面臨威脅。該所召開多次專家會議研商對策，希望透過人為力量，使用塑膠網及不織布保護樹木、保留區施作圍籬隔絕梅花鹿等方式，維持保留區內動植物生態平衡。

林試所表示，生態保育的目的是為保護各種生物、棲地和生態系，以防止物種的滅絕。隨著現代保育意識的崛起，雖然保育的概念眾所皆知，但實務上真正困難的是該透過何種適當的措施，讓人類與自然達成永續的共處。

林試所指出，墾丁高位珊瑚礁自然保留區和梅花鹿正遭遇保育議題上的困境。墾丁高位珊瑚礁自然保留區是依文化資產保存法所劃設，主要保護對象為高位珊瑚礁及其特殊生態系，一般民眾未經主管單位允許禁止進入。梅花鹿則是由墾丁國家公園管理處進行復育及試驗性野放，多年復育的成果相當成功，使其族群密度和數量快速上升。因自然保留區受到良好的保護，便成為梅花鹿在恆春半島地區主要的避難所，數量分布不均的高密度鹿群，已對珊瑚礁森林生態系造成嚴重的負面影響。

林試所恆春研究中心林照松主任表示，為及時因應梅花鹿對保留區植物的影響，林試所適時介入以阻止森林生態系退化，除使用塑膠網及不織布保護樹木，另針對被環剝的樹木，運用橋接方式嘗試恢復其生理機能。據該所觀察，至今沒有任何一株因梅花鹿啃食樹皮而造成死亡的大樹，顯示此作法可有效遏止梅花鹿對大樹的危害。

林試所說明，受限於法規，目前只能暫時以設置圍籬的方式來保護植物，然而，墾丁高位珊瑚礁自然保留區為珊瑚礁石灰岩臺地，地形非常崎嶇，設置圍籬僅為短期的暫緩之計。長期而言，應以控制梅花鹿族群數量及密度作為治本之道，如用誘捕後移地野放、施打節育疫苗或開放季節性狩獵等方式等。