【台灣華航諾富特群聚已35例】5.10新增4個案•機師、飯店接駁車司機確診　足跡包括台北福華飯店

更新時間: 2021-05-10 19:26

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）華航染疫機師案1187 曾到餡老滿南港店用餐，東元餐飲集團旗下餡老滿今天(10日) 發表聲明指出，即起停業7日，並和所在的南港軟體園區，已於今天完成全面消毒。

餡老滿今天發表聲明指出，針對中央流行疫情指揮中心今天所公布編號1187（華航機師）於5月4日18 時30分至南港店用餐一事，為確保員工及顧客安全健康，該分店已自5月10日起暫停營業7天，並已安排消毒公司進行全面消毒，也全力配合政府單位的防疫要求，採取相關人員隔離與自主健康管理。

中央社報導，餡老滿表示，為防範疫情，一直以來均有實施每日定時使用漂白水進行店舖消毒、店員入店時進行體溫檢測，工作時皆配戴口罩，不定時進行手部消毒、顧客進入大樓時均有經過體溫檢測，並要求配戴口罩始得進入餐廳、各店鋪設置除菌酒精供顧客使用。

首次發稿: 2021-05-10 15:08

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增3例本土及1例感染源調查中COVID-19確定病例，其中1例為機場防疫旅館員工(案1186)，1例為華航機師(案1187，感染源調查中，已知活動足跡如上)，2例為案1105同住家人(案1199、案1200)。

指揮中心表示，案1186為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工接駁車司機，近期無出國史，今(2021)年4月23日至4月28日間曾分別接送過案1128及案1129，4月29日配合旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月7日出現發燒、咳嗽及腹瀉症狀，5月8日由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診(Ct值20)。個案發病前3日皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者，另為求慎重，已針對個案同住家人進行回溯採檢。



指揮中心指出，案1187為本國籍40多歲男性，為華航機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183之居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值16)，感染源調查中。已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。



指揮中心表示，由於案1187可傳染期間曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。



指揮中心指出，案1199及案1200為40多歲女性及10多歲女性，為案1105華航貨機機事之同住家人，2人與另1名家人於4月26日匡列為居家隔離對象，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性。2人隔離期間並無症狀，5月9日進行隔離期滿前採檢，於今日確診(案1199 Ct值：28；案1200 Ct值：33)。已掌握2人之同住接觸者1人，先前已列為案1105接觸者，5月9日採檢結果為陰性，將延長居家隔離日期至5月23日。



指揮中心統計，截至目前國內累計1,199例確診，分別為1,048例境外移入，99例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及13例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,089人解除隔離、98人住院隔離中。

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