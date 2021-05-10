台灣5.10新增15例確診個案　11境外移入者包括駐印度外交官與台人

此為示意照。因立榮航空班機發生爆胎事故，29名乘客自印度經日本搭乘日本航空JL097班機轉降桃園機場，桃園機場啟動相關檢疫SOP，後續搭車... 此為示意照。因立榮航空班機發生爆胎事故，29名乘客自印度經日本搭乘日本航空JL097班機轉降桃園機場，桃園機場啟動相關檢疫SOP，後續搭車前往檢疫所進行集中檢疫。中央社

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增11例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(案1188)、敘利亞(案1189)、印度(案1190至案1193)及印尼(案1194至案1198)入境。

指揮中心今(10)日另公布國內新增3例本土及1例感染源調查中COVID-19確定病例，其中1例為機場防疫旅館員工(案1186)，1例為某航空公司機師(案1187感染源調查中)，2例為案1105同住家人(案1199、案1200)。

以下為境外移入個案說明:

菲律賓入境

指揮中心指出，案1188為本國籍20多歲女性，2019年5月至菲律賓工作，今(2021)年4月21日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至5月4日，檢疫期滿後，於5月7日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值33)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期滿後除就醫採檢外無外出，就醫時接觸之人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

敘利亞入境

指揮中心表示，案1189為敘利亞籍50多歲男性，今年4月16日來臺洽公，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至其他住所進行檢疫；因預計返回敘利亞，5月8日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值37)。個案在臺期間並無症狀，已掌握個案職場接觸者5人，列居家隔離。

駐印度外交官與台人

指揮中心表示，案1190及案1191均為本國籍50多歲男性(外交官)，去(2020)年9月至印度工作。案1190於今年4月28日起陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、肌肉痠痛及嗅味覺異常等症狀，5月3日在當地檢出COVID-19陽性，5月4日因呼吸困難至醫院就醫檢出肺炎；案1191於今年4月15日起陸續出現咳嗽、流鼻水、倦怠及腹瀉等症狀，5月3日在當地檢出COVID-19陽性，5月6日就醫檢出肺炎；2人於5月8日一同搭乘國際緊急醫療專機返臺，入境後即收治住院隔離及採檢，於今日(5/10) 確診。已掌握2人返國後送就醫之相關接觸者共6名，因均有適當防護裝備，列自我健康監測。



指揮中心表示，案1192及案1193分別為本國籍40多歲及20多歲男性，皆於今年3月至印度工作。案1192曾於4月26日出現喉嚨痛、流鼻水及嗅味覺異常等症狀；案1193曾於4月29日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀。2人同於5月8日返臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢後，至集中檢疫所檢疫，於今日確診(案1192 Ct值：23；案1193 Ct值：31)。已掌握同班機接觸者71人，列居家隔離。

印尼入境

指揮中心指出，案1194至案1198為印尼籍男性漁工，年齡介於10多歲至20多歲，今年4月26日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月9日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。5人在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,199例確診，分別為1,048例境外移入，99例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及13例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,089人解除隔離、98人住院隔離中。

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