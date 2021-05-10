日本航空10日證實，稍早搭載60名旅客的JL097已經降落在松山機場，其中有29名旅客是從印度出發，到日本羽田轉機返回松山，原本表定早上11時30分降落，但因班機提前起飛，已經平安降落。

台灣交通部長王國材今日在立院接受質詢時回應，原先派遣印度包機規劃華航飛航，但因華航300多名機師正在居家檢疫，無法執行任務，加上受到疫情影響，華航有對長程航班做減班動作，對此，王國材呼籲國人，可改搭乘日本航空，用一般航班飛到日本後再轉飛回台灣。

除了印度台商台僑，駐印度的外交部人員仍留在印度當地，日前更傳有我駐印度外交官染疫。台灣駐印度代表處表示，已累計6人確診，其中1人重症，肺部浸潤50%，但由於新德里各大醫院已幾乎沒有病床，且不時傳出缺乏氧氣、藥物等醫療物資，因此已透過醫療專機後送回台。

自由報導，外交部10日表示，目前暫不考慮關閉駐印度代表處，但將安排非經手核心業務的部份人員及眷屬儘速離開印度返回台灣，直到印度疫情穩定。外交部同時強調，駐印度代表葛葆萱已表達堅守崗位的決心，若一旦駐處核心業務受到影響，將派遣已施打疫苗的人員前往支援。

外交部網站9日公告，為確保在印度國人的健康安全，駐印度代表處隨時提供有關防疫、醫療以及經第三國轉機返國的班機等資訊，並已協助多名國人自印度搭機返國。由於相關航空公司受到疫情影響，機組人員調派困難、或無航權、或飛機機型等因素的限制，現在已無法提供包機服務，以致原訂的包機無法成行。外交部建議目前仍在印度的國人，在仍有其他商業航班可使用的情況下，儘速訂位搭機自印度返台。

目前「日本航空」在5月30日前仍有6個航次自德里經東京轉機返回台北的班機（5月14日, 16日, 21日, 23日, 28日, 30日），如需相關資訊或協助請直接聯繫駐印度代表處副參事蔡添福（手機:9667005503）。詳細資訊，請參考駐印度代表處網頁：https://www.roc-taiwan.org/in/post/9373.html