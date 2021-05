歐洲未來論壇廣邀公民參與　馬克宏籲發展靈活的歐盟

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)歐洲未來論壇於9日在法國史特拉斯堡舉行開幕式,法國總統馬克宏讚揚歐洲模式在疫情下的作用,也直承歐盟決策須自程序中解放,呼籲一個更靈活、反應敏捷的歐盟。

歐洲未來論壇(Conference on the Future of Europe)於歐洲日正式登場,歐盟多位領袖出席,該論壇旨在透過線上平台,討論歐洲未來走向。此外,更前所有地讓歐盟公民成為與會主體,針對議題直抒己見,辯論切磋並發動倡議。這樣的發想正來自法國總統馬克宏。

衛報報導,馬克宏在開幕式演說上提及,歐盟的決策模式「一種達成平衡的妥協,它避免了任何霸權」,但弱點在本次疫情中一覽無遺。歐盟常以27國成員國「條件多數決」作為決策依據,而在衛生領域由於缺乏中央權利,決策被「扼殺在程序中」,他舉例口罩購買議題及邊境關閉的分歧,說明歐盟決策程序在疫情中引發的協調困難。他表示,會員國已經從中汲取教訓。關於疫情危機應變,他也呼籲歐盟在未來能「找到有效的方式,以雄心壯志來度過危機,避免不做決定。」

法新社報導,馬克宏仍舊肯定 「歐洲模式」在疫情中的貢獻。他表示有一種失敗主義認為歐洲沒有迎難而上,對此他反駁道,「歐洲模式在這場危機中證明自己,歐洲共同抵御了這場大流行病,因為它有71年的共同歷史。」

法國國際廣播電台報導,馬克宏指出,這次的論壇以前所未見的形式制定未來十年歐盟的路線。他表示,「歐洲不是單一城市的方案,也不是一個霸權的計畫,而是平衡的規劃。」馬克宏的理念受到與會者的支持。葡萄牙總理、歐盟理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)表示,這次論壇不應再維持以布魯塞爾為中心。

根據歐洲議會的調查,八成的受訪歐洲人認爲此次論譠應當聚焦歐盟如何更好的管理危機,例如新冠疫情。歐洲議會議長薩索里(David Sassoli)指出,這次的論壇是為一般公民舉辦的,他強調「歐洲並非只為菁英階級服務,也不屬於他們。」歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)也表示,「我們正處於重要的時刻,讓年青人表達自我。」

史特拉斯堡市長巴爾塞吉安(Jeanne Barseghian) 讚同薩索里的觀點,她向法新社表示,這是一個絕佳的機會讓公民表達他們如何看待歐洲,論壇不應該成為一個噱頭或空殼。

歐洲未來論壇提供線上平台讓歐盟公民可以分享自身對歐洲的看法,而法國針對所謂的「公民諮詢」也將自9月起開放18個區參與,參與者將由抽籤選出。另有一場針對法國年輕人的諮詢來瞭解該族群對歐洲未來的看法與期待。