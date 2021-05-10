東京單日確診破千人　民調：6成日本民眾盼取消奧運

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）陰影籠罩日本，眼看東京奧運暨帕運不到3個月就要開幕，10日公布的民調卻顯示，高達6成的民眾，盼這命運多舛的體育盛會能全面取消。

延遲了一年，東奧將於今年7月23日開幕，但疫情還在蔓延，官方已宣布東京地區緊急事態令延長至5月底。

路透報導，讀賣新聞5月7日至9日所做的民調指出，59%民眾認為奧運應取消，39%則支持續辦。該調查並未將「延後舉行」列為選項。支持辦到底的民眾中，23%認為可在無觀眾的情況下舉行。官方早已宣布禁止外國觀眾入場，但國內觀眾部分，則得視狀況而定，6月底方能做出最終決定。

其他當地媒體所做的民調差異也不大。日本新聞網（TBS）、共同通訊社所做的民調中，各有65%、70%希望奧運取消或推遲。

東京夏季奧運與帕運將迎來多達15,000名選手、裁判與記者團。美聯社指，部分日本醫界人士、《英國醫學期刊》（British Medical Journal）皆出現停辦的聲浪。主辦單位已要求1萬名特殊醫護人員於賽事期間待命，強調不會影響大眾權益。

日本疫苗施打進度牛步，目前僅2%完成接種。然而，報導指，日本已對奧運投資154億美元，有的推估甚至達兩倍，可以想見停辦將帶來鉅額損失，而國際奧委會（IOC）也指望電視轉播能帶來數十億美元的收入。

根據日本時報，東京8日通報1,121例，是1月22日以來單日最高。全國確診數也於該日突破7,000例，破1月中以來的紀錄。據約翰霍普金斯大學統計，截至10日，共642,063人染疫，10,860人亡故。



民眾抗議續辦奧運（圖／美聯社）