〈財經主筆室〉台灣軍公教明年調薪幅度 考驗政府改善低薪決心

軍公教人員的終身俸，羨煞許多正為勞保退休金未來可能縮水而焦慮的小市民，但多年來未調薪，已引發基層抱怨。圖為公務人員高等考試應考人提筆應答場... 軍公教人員的終身俸，羨煞許多正為勞保退休金未來可能縮水而焦慮的小市民，但多年來未調薪，已引發基層抱怨。圖為公務人員高等考試應考人提筆應答場景。 (來源 中央社)

不分朝野立委都建議明年軍公教應調薪， 行政院主計長朱澤民也表示會研究， 看來明年調薪應該沒有太多問題，由於軍公教調薪幅度多寡， 對民間企業薪資調整具有示範效果，最終調薪幅度究竟多少？ 考驗政府究竟有無改善台灣長期低薪環境的決心！

針對主計總處日前發布今年第1季經濟成長率衝上8.16％， 台灣強勁復甦，朝野立委上周三(5日)在立法院齊聲建議明年軍公 教應調薪，希望將軍公教明年調薪列第一優先， 而且這是不分黨派朝野立委的共同心聲， 行政院主計長朱澤民回應會將立委的意見帶回研究。

行政院長蘇貞昌在上周五(7日)首度鬆口表示， 在財政可以負荷的情形下，「會認真考慮」明年軍公教調薪， 但調薪幅度仍待7月召開的軍公教員工待遇審議委員會提出建議案。 意即，明年軍公教調薪應該沒有問題，只是調薪幅度有多少？ 目前政府還未鬆口。

從2000年以來至20年，軍公教只調薪4次，分別在2001、 2005、2011、2018年，但都是調薪3％。 過去幾年財政穩健，但從2018年調薪後，就以近年物價平穩，2 019年決定先不調薪，去年則又因受到疫情影響， 大幅增加財政負擔，需要全民共體時艱，決定今年也不調薪， 政府好幾年不調整公務員薪水，總會讓外界以為台灣經濟不好， 這也是造成台灣長期處於低薪環境主因之一。

軍公教上次調薪在2017年由時任行政院長賴清德拍板，調幅3% ，並於2018年1月1日實施，猶記得當時中央共需支出180億 元，政府當時還對外表示，將祭出以開源及節流方式並進來支應， 開源是預估證交稅可多收70億元， 節流則是對各部會經常支出以撙節方式， 並刪除無效益活動及計劃經費，約可節省110億元，兩者合計18 0億，不額外舉債、也不會增加債務赤字。

只不過當時加薪3%，除遭軍公教人士抱怨，軍公教已7年沒調薪， 這些年經濟成長率合計有16%，僅加薪3%無法實質反映經濟成長 的結果。3%加薪幅度同時也遭到商界的批評， 全國商總理事長賴正鎰就表示，企業每年都有3%到5%的調薪幅度 ，但公務人員卻7年都沒有加薪，政府不帶頭， 怎麼有辦法帶起加薪效應，基本工資月薪加薪幅度有4.7%， 公務員加薪3%，他認為還是太少，建議應該至少要有5%。

主計處公布今年第1季經濟成長率達8.16％， 且預估到年底經濟都會持續暢旺，全年經濟成長率預估可達5.23 ％，可望創下近11年最高。今年第1季證交稅收入為559億元， 比原預估的預算數就多了200多億元，依此進度， 全年證交稅創下逾2,000億元稅收都不是難事。

台灣今年經濟展望大好，證交稅收入也可望大大超出預估， 種種利多數據讓明年軍公教調薪幾乎已告底定，況且金管會、 財政部對於年底屆期當沖證交稅減半政策，均趨向再延5年， 以每調薪3%需200億元經費來看， 單單超收的證交稅收入要讓政府調薪10%以上都不成問題， 只是加薪幅度到底多少？目前還沒未定案。

軍公教及勞工薪水原本就互有帶動效果，軍公教加薪幅度多寡， 將成為讓勞工向企業談判的主要籌碼， 很多企業加薪幅度也會向軍公教標準看齊， 軍公教的調薪對勞工絕對是有正面效益。7月召開的軍公教員工待遇 審議委員會結果，將直接影響8月召開的基本工資審議案員會調薪決 策，並成為年底前各民營企業調薪的重要參考。

既然朝野立委對軍公教大幅調薪有共識， 軍公教調薪財政來源又沒問題，就連主計處都表示， 如果軍公教調薪，將會激勵民間企業的加薪。7月公布的軍公教調薪 幅度結果， 就真正考驗著政府對改善台灣長期處於低薪環境的誠意及決心。