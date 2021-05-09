【加密貨幣】台灣歌手吳卓源專輯NFT發行超夯　收藏價格已大翻30倍朱頭皮、陳芳語加入戰局

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）台灣歌手吳卓源加入NFT全新音樂商業模式，專輯收藏價格已翻30 倍。

全球非同質化代幣(non-fungible token, 簡稱NFT)熱潮延燒，台灣也跟著加入戰局，由區塊鏈技術加密的新收藏形式，每個代幣代表一個獨特不能互換的數字項目，如同產品的數位虛擬身分證，至今被運用在體育界、娛樂及藝術圈等。

源起於 KKBOX 集團的平台OURSONG，奠基於區塊鏈技術，藉由NFT 讓數位內容變成限量且便於流通及交易，並提供創作者以較低成本、不耗時的方式製作與發行 NFT。

OURSONG指出，過去兩個月，全球的音樂 NFT 銷售額將近 5,600 萬美金，國外已有不少音樂人試圖將 NFT 的發行化為常態、並建立此商業模式， 華語市場也陸續有更多創作人加入NFT 的全新音樂商業模式。



陳芳語專輯《Kow Tow: Princess Tendencies Remix》以 NFT 形式發行，一推出即秒殺，至今收藏價格已來到 75 美金（約新台幣$2,079元）。(圖/OURSONG)

陳芳語（Kimberley）在加入新廠牌 Chynahouse 後動作頻繁，近日召集登上國際舞台的 DJ RayRay，香港製作人 Dough-Boy，嘻哈教父大支等國內外樂壇好手，共同完成 21 首歌的《Kow Tow: Princess Tendencies Remix》，並以 NFT 形式發行，限量 20 個、定價 25 美金供樂迷收藏，一推出即秒殺，成為華語樂壇第一個專輯 NFT，至今收藏價格已來到 75 美金（約新台幣$2,079元）。

四月中吳卓源（ Julia Wu ）在 OURSONG 推出專輯〈Paris〉收錄限量 20 首單曲NFT，除了秒殺外， 收藏價格現已來到原定價的 30 倍；台灣金屬樂團血肉果汁機， 也推出由藝術家布雷克操刀的首張專輯封面《GIGO》NFT， 零元起標，最終由藏家 fitzgerald 以 1,155 美金（約新台幣$32,016元）成交。



《朱頭皮普拉斯未知之境》以 NFT 形式發行(圖/OURSONG)

踏入音樂創作將近 30 年的朱頭皮，是 90 年代台灣音樂新潮中的重要角色，在 2000 年拿下金曲歌王獎座。作風前衛、勇於嘗試新事物的他正式參戰 NFT 市場，將未上架數位串流、與台灣爵士樂團「未知之境」 合作翻玩搖滾與爵士的專輯《朱頭皮普拉斯未知之境》，以 NFT 形式推出。

朱頭皮表示：「一直以來我都喜歡嘗試新的東西， 雖然目前我也是剛接觸 NFT 的新手，但是能夠讓音樂在數位世界變成像實體一樣限量， 讓我很興奮，歡迎大家來投資我的 NFT！」

有興趣的創作者可填寫申請表單：https://forms.gle/xzayXtJiRAW4KDt2A，若想獲得 OURSONG 站上第一手 NFT 推出的消息，可加入 OURSONG Telegram 群組