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【警報解除】中國「不受控」火箭殘骸 •墜馬爾地夫外海　美國防部長譴責:不負責任

火箭最後墜毀的位置位於東經72.47度、北緯2.65度處，大約坐落在馬爾地夫的西側，地點非常靠近陸地。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2021/05/09 17:40
圖為長征五號（ Long March 5B）火箭４月２９日發射升空情形（美聯社）  

圖為長征五號（ Long March 5B）火箭４月２９日發射升空情形（美聯社）  

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）中國於上(4)月29日發射長征五號火箭進入太空建構屬於中國的太空站，然而在火箭末級殘骸返回地球時卻失控，各國一度無法確定火箭殘骸會落於何處，最後墜落地點為馬爾地夫西側海域，解除可能有部件掉落在人口稠密區的危機。

法新社所引用的新華社聲明指出，火箭的部件大約在台灣時間9日上午10點24分左右重新進入大氣層，根據美國太空司令部，進入大氣層的位置在阿拉伯半島上空，最後墜毀的位置位於東經72.47度、北緯2.65度處，大約坐落在馬爾地夫的西側，地點非常靠近陸地。

專家分析，在進入大氣層後，大部分剩餘火箭的部件會在進入大氣層時被焚毀，留下部分可以耐高溫的金屬及材料繼續下墜，剩下來的零件雖然已經無法比擬當初完整火箭的體積與重量，還是重達18公噸，成為近十年來從太空中落下最重的物體之一。

為了嚴防意外的傷害，歐洲和美國都密切監控殘骸的移動軌跡，以搶在任何傷亡前做出緊急因應措施，不過截至墜毀為止，美國並沒有出手擊毀，儘管如此，美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)仍譴責中國輕忽火箭動向，造成地面居民可能的危險。

然而，太空專家也說，由於地球表面大部分被海洋所覆蓋，陸地也並不是所有地方都有住人，所以實際上太空垃圾掉下來砸中人的機率不會太高。
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馬爾地夫

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