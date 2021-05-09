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【當男人戀愛時】台灣票房有望突破四億大關　鐵粉拿到阿成最愛粉蒸肉竟感動落淚

《當男人戀愛時》上映至今全台票房已累積近3.9億元，片商表示擠進台灣電影影史紀錄第六名，7日特地舉辦「謝票記者會」，發送粉蒸肉與情人茶兌現當初對票房破億的承諾。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/09 16:48
《當男人戀愛時》上映至今全台票房已累積近3.9億元(圖/金盞花大影業)

《當男人戀愛時》上映至今全台票房已累積近3.9億元(圖/金盞花大影業)

（台灣英文新聞/娛樂組　台北綜合報導）《當男人戀愛時》上映至今全台票房已累積近3.9億元，片商表示擠進台灣電影影史紀錄第六名，7日特地舉辦「謝票記者會」，發送粉蒸肉與情人茶兌現當初對票房破億的承諾。

第一次執導長片就大受歡迎，《當男人戀愛時》導演殷振豪和監製程偉豪、金百倫真誠地向全台觀眾道謝：「謝謝全台觀眾陪著我們一路走來，這對全劇組而言是一輩子難忘的回憶。」

《當男人戀愛時》自4月1日上映，全台票房在近一個月已將突破4億元，劇組為答謝影迷在樂聲廣場舉辦「粉愛你謝票記者會」，由監製程偉豪、監製金百倫、導演殷振豪率領全體演員邱澤、許瑋甯、鍾欣凌、Lulu黃路梓茵等，履行首映會上對票房的承諾，親手發送片中劇情設定「阿成」邱澤最喜歡的的料理300份。

電影公司表示，此次和玉喜飯店合作的粉蒸肉，以及清心福全的情人茶飲品給現場排隊觀眾，更有已多刷電影的忠實觀眾吃到從主創團隊手中接過的粉蒸肉，回想起《當男人戀愛時》中的動人劇情，竟不禁感動得流下淚來。

【當男人戀愛時】台灣票房有望突破四億大關　鐵粉拿到阿成最愛粉蒸肉竟感動落淚
「粉愛你謝票記者會」現場(圖/金盞花大影業)

邱澤與許瑋甯則是感謝《當男人戀愛時》幕前幕後的全體工作人員，大家一起努力將電影的好口碑拓展到台灣每個角落，也讓全台灣的觀眾看見不同於以往形象的他們。

鍾欣凌和陽靚表示，早已看好《當男人戀愛時》會受到觀眾的喜愛，看到今日票房的好成績，她們也感到與有榮焉。第一次參演電影的Lulu黃路梓茵看到台下排隊的眾多粉絲，只為從主創團隊手中接過電影裡關鍵的粉蒸肉料理，更是深受感動表示：「可以參演《當男人戀愛時》是我這輩子最大的小幸運！」

此外，導演殷振豪和邱澤、許瑋甯活動後更驚喜現身戲院附近的理髮廳，幫選擇集票根即可理髮的觀眾照鏡子，讓不知情的觀眾受寵若驚到講不出話來。

《當男人戀愛時》上映至今已有多位熱情觀眾10刷以上，也有許多看過的觀眾會帶自己的家人親友再看一次，在全台各地形成一股流行的「家庭運動」。

《當男人戀愛時》由索尼影業發行、金盞花大影業製作與行銷，現正全台熱映中，更多電影資訊歡迎上官方粉絲團查詢。
當男人戀愛時

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更新時間 : 2021-05-09 17:43 GMT+08:00

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