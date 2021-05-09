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【金曲獎風向球】2020十大年度專輯超夯單曲揭曉　瘦子、蛋堡、萬芳台灣多元曲風搶先聽

2020 年度十大專輯暨十大單曲於今(8)日公布得獎名單，包含瘦子E.SO、萬芳、孫盛希等皆上榜。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/09 15:31
台灣嘻哈饒舌歌手杜振熙及瘦子音樂製作皆獲選2020十大專輯及單曲(圖/瘦子官方Facebook)

台灣嘻哈饒舌歌手杜振熙及瘦子音樂製作皆獲選2020十大專輯及單曲(圖/瘦子官方Facebook)

（台灣英文新聞/娛樂組　台北綜合報導）2020 年度十大專輯暨十大單曲於今(8)日公布得獎名單，包含瘦子E.SO、萬芳、孫盛希等皆上榜。

「2020 年度十大專輯暨十大單曲」今(8)日公布名單，每年由中華音樂人交流協會、MÜST 中華音樂著作權協會共同舉辦，今年已邁入第24屆，雖為非官方主辦，但其重要性卻不容小覷，在業界有金曲獎風向球之美稱。

十大專輯獎項將頒發給歌手及製作人，十大單曲則是鼓勵作詞、作曲人及演唱者的實力，頒獎典禮將於六月登場，一起來看看得獎名單吧！

2020 年度十大單曲

（演唱者/單曲名稱/作詞人/作曲人）

杜振熙（蛋堡）/家常音樂/杜振熙（蛋堡）/杜振熙（蛋堡）

艾怡良/我這個人/艾怡良/艾怡良

瘦子E.SO / CHANGE /瘦子E.SO /瘦子E.SO

告五人/在這座城市遺失了你/潘雲安/潘雲安

桑布伊/擁抱 maava/桑布伊、楊慕仁/桑布伊

柯泯薰/拋/柯泯薰、秦旭章/秦旭章

萬芳/時間梯/萬芳/陳柔錚

曹雅雯/鹹汫/曹雅雯/曹雅雯

王菀之/一定都和藝術有關/姚謙/王菀之

YELLOW 黃宣、9m88/怪天氣/ YELLOW 黃宣、9m88/ YELLOW 黃宣、9m88

2020 年度十大專輯

（演唱者/專輯名稱/專輯製作人）

萬芳/給你們/黃韻玲、陳建騏、萬芳

瘦子E.SO/Outta Body 靈魂出竅/高仰辰

曹雅雯/自本/曹雅雯、張三

杜振熙（蛋堡）/家常音樂/杜振熙（蛋堡）

韋禮安/ Sounds of My Life/ 韋禮安、蔡尚文

生祥樂隊/野蓮出庄/林生祥、鍾永豐

桑布伊/得力量 pulu‵em /曾仁義、洪子龍、桑布伊

孫盛希/出沒地帶/米奇林、剃刀蔣、孫盛希

巴奈/愛，不到/蕭賀碩

YELLOW 黃宣/浮世擊/YELLOW 黃宣、余佳倫
金曲獎
十大專輯
十大單曲
音樂
排名
得獎名單
萬芳
瘦子
杜振熙
韋禮安
生祥樂隊
孫盛希
桑布伊
巴奈
黃宣
9m88
怪天氣
王菀之
曹雅雯
柯泯薰
告五人
艾怡良
蛋堡
嘻哈
饒舌
流行音樂
台語歌
金曲

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更新時間 : 2021-05-09 17:43 GMT+08:00

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