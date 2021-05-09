台灣指揮中心5.9公布華航機師夫妻最新足跡：案1183機師去過桃園華泰名品城•案1184赴內湖富邦銀行時間修正

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（台灣英文新聞 /生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1185)入境。

指揮中心9日也公布8日確診的華航機師夫婦，最新足跡如上圖, 其中案1184前往富邦銀行內湖分行的時間, 經過警方調閱監視錄影帶證實為5月4日10:00-11:00, 並非5月5日!請相關民眾注意。

確診機師案1183在5月1日曾赴中壢區Pilot in Cafe咖啡廳、華泰名品城及胡同彭家老舖新疆拉麵用餐。下圖為案1183與1184確診經過。

至於9日新增的境外移入個案，指揮中心指出，案1185為菲律賓籍20多歲女性，今(2021)年5月6日因親屬重病來臺探親，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，因有探視親人需求，5月7日搭乘防疫計程車外出至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值34，住院後採檢核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)。個案在臺期間無症狀，已掌握同班機前後排旅客3人，列居家隔離。



指揮中心統計，截至目前國內累計1,184例確診，分別為1,037例境外移入，96例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及12例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,089人解除隔離、83人住院隔離中。

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