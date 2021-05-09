荷蘭媒體專題報導台海情勢引國際關注　駐荷代表陳欣新：防衛台灣就是捍衛普世價值

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 荷蘭公共電視台專題報導台海情勢，駐荷蘭代表陳欣新強調，幫助防衛台灣就是捍衛普世價值。

綜合媒體報導，英國雜誌經濟學人近日將台灣列為「全世界最危險的地方」，荷蘭巡防艦「艾佛森」號（Evertsen ）更預計將與英國5月下旬赴南海巡航，荷蘭最大政黨自民黨（VVD）國會議員布瑞克曼（Brekelman）認為，雖然行動不會經過台灣海峽，但巡航行動清楚向中國表明，美國不會單獨在此區域存在，身為北約盟國的荷蘭出現在亞太地區，就是確認台灣的重要性。

台海情勢持續引起國際高度關注，荷蘭NPO 1公共電視台針對台海情勢製作專題，並訪問我國駐荷蘭代表陳欣新。

陳欣新表示，中國從未放棄以武力侵略台灣，共軍光在2020年就在台灣周邊水域進行了不下30次的軍事演練，讓台灣人民倍感威脅。報導指出台灣曾被稱為自由中國，在歷經數十年的民主化發展後，台灣人民發展出高度的自我認同。

報導提及，位於海牙的駐荷蘭代表處籍功能都像大使館，但陳欣新表示，若稱其為大使館將引起「某些人不悅」，因為大家都知道這對中國是個敏感議題。

陳欣新說明，除了對民主、自由、同性婚姻等人權的支持以外，不久前台灣才被聯合國報告評比為最快樂的國家之一，台灣跟荷蘭其實有很多相似之處。在新冠疫情爆發後，政府所採取的一系列嚴密有效防疫措施讓台灣成為世界上最安全的國家之一。

陳欣新表示，台灣供應了全世界80%以上的晶片，而專門製造高端晶片的台積電更是與荷蘭ASML公司有密不可分的合作關係；此外，飛利浦是最早進入台灣投資的跨國企業之一，荷蘭現在也是台灣最大的外國投資來源。

陳欣新強調，幫助防衛台灣就是捍衛普世價值，台灣位在民主陣營抵抗專制獨裁政權的前哨站，幫助防衛台灣就是幫助捍衛普世價值。