美國紐約時報廣場槍擊案造成三傷　紐約市警察局發布嫌疑人影像

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 紐約時報廣場8日發生槍擊案,造成兩名女性和一名4歲女童受傷,美國警方公布嫌疑人影像。

美聯社報導,據警美國監德莫特·希亞(Dermot Shea)表示,週六(8日)下午,紐約市繁忙的時代廣場(Times Square)發生槍擊案,有人在一場多人的口角紛爭中開槍,造成三名無辜的旁觀者受傷,包含正在購買玩具的4歲的女孩。

紐約市長比爾·白思豪(Bill de Blasio)將槍擊事件稱為「無意義的暴力」,並誓言將嫌疑犯繩之以法。

紐約市警察局(NYPD)推特上發布一段影片表示,槍擊案發生地點在44街與第七大道交叉處,並表示若有民眾有片中男子身分或是下落等消息,請與當局聯絡。

希亞表示,三位受害者包含來自布魯克林的4歲女孩,因腿部受傷而接受手術治療中,及一位來自羅得島州觀光的23歲女性,也是腿部受傷,還有來自新澤西州的43歲婦女,則是被傷到腳部,她們彼此之間都沒有關連。

希亞說,3名受害者已被送往曼哈頓醫院治療,所有的受害者估計都將康復。

WANTED in connection to shooting three people near West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan on May 8, 2021. @NYPDDetectives need anyone with information about the identity or whereabouts of this individual to contact @NYPDTips at #800577TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/qciBGCR6AK