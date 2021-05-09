美國紐約時報廣場槍擊案造成三傷　紐約市警察局發布嫌疑人影像

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 紐約時報廣場8日發生槍擊案，造成兩名女性和一名4歲女童受傷，美國警方公布嫌疑人影像。

美聯社報導，據警美國監德莫特·希亞（Dermot Shea）表示，週六(8日)下午，紐約市繁忙的時代廣場（Times Square）發生槍擊案，有人在一場多人的口角紛爭中開槍，造成三名無辜的旁觀者受傷，包含正在購買玩具的4歲的女孩。

紐約市長比爾·白思豪（Bill de Blasio）將槍擊事件稱為「無意義的暴力」，並誓言將嫌疑犯繩之以法。

紐約市警察局（NYPD）推特上發布一段影片表示，槍擊案發生地點在44街與第七大道交叉處，並表示若有民眾有片中男子身分或是下落等消息，請與當局聯絡。

希亞表示，三位受害者包含來自布魯克林的4歲女孩，因腿部受傷而接受手術治療中，及一位來自羅得島州觀光的23歲女性，也是腿部受傷，還有來自新澤西州的43歲婦女，則是被傷到腳部，她們彼此之間都沒有關連。

希亞說，3名受害者已被送往曼哈頓醫院治療，所有的受害者估計都將康復。