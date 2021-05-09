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八田與一打造台灣嘉南大圳開工百年　日本前首相安倍晉三、森喜朗直播連線祝賀

今適逢嘉南大圳開工滿百周年，日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，將為日本與台灣的未來全力以赴。

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/09 10:37
今年適逢嘉南大圳開工百年，日本前首相安倍晉三透過預錄影片感謝台灣珍惜關於八田與一的歷史。（文化部提供）

今年適逢嘉南大圳開工百年，日本前首相安倍晉三透過預錄影片感謝台灣珍惜關於八田與一的歷史。（文化部提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 今適逢嘉南大圳開工滿百周年，日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，將為日本與台灣的未來全力以赴。

烏山頭水庫及嘉南大圳是二戰前台灣重要水利工程，由八田與一負責設計監造，1920年開工，歷經十年修築完工，為當時東亞第一、世界第三，總長1萬6千餘公里之給水、排水渠道，提供嘉南平原地區良好的灌溉水源，搭配「三年輪灌制度」更提升了雲嘉南地區整體稻作產能，造就了「台灣農業穀倉」，大幅改善了農民生計，奠定台灣產業發展的基石。

為保存這些百年傳承的文化遺產與歷史記憶，台南市政府於2009年登錄烏山頭水庫及嘉南大圳周邊區域為文化景觀，文化部則自2017年起透過「烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場計畫」，打破過往單點、單棟或片段的模式，以面狀串連的文化廊帶，擴大引領民眾認識嘉南大圳的「水文化」，過程中也以公民參與對話、文獻資料與歷史爬梳等，期盼創造文化資產於當代生活的新價值，重新建立起人與土地之間的關係。

八田與一打造台灣嘉南大圳開工百年　日本前首相安倍晉三、森喜朗直播連線祝賀
總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得等皆出席「百年圳流－嘉南大圳開工滿百周年紀念典禮」(圖/文化部)

今年適逢嘉南大圳開工滿百周年，文化部與台南市政府8日於八田與一紀念園區舉辦「百年圳流－嘉南大圳開工滿百周年紀念典禮」。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得等皆出席。國立台灣交響樂團青年樂團演奏台日民謠，以氣勢磅礡的《滿山春色》樂曲揭開序幕。

總統蔡英文表示，歷時10年才完成的嘉南大圳，歸功於設計建造的八田與一，以及所有參與施工的台灣、日本技術人員和勞工，這段歷史見證台、日之間的羈絆。百年來嘉南大圳的水流沒有停止過，台灣和日本之間在技術、經濟、農業、文化上，也都維持緊密交流。

蔡總統說明，100年後的嘉南大圳持續運作，但世界卻已遇到不一樣的挑戰，疫情影響全球，人和人之間失去面對面交流的機會。台灣也因為極端氣候，而遇到嚴峻的水情考驗，在這個時刻緬懷八田與一建設嘉南大圳的事蹟，格外的有意義。

行政院長蘇貞昌指出，從這100年的歷史過往，我們看到台灣和日本間彼此關心及幫忙，從每一次的地震、颱風，到現在的疫情，甚至國際許多事務，更讓我們體會台、日兩國，要像八田與一先生這樣的精神，為人類、區域、台日兩國，做最溫暖、價值的貢獻，歷經百年、長存人心。

文化部長李永得表示，嘉南大圳不只是水利建設，更是人類發展史上重要的文化資產。文化部在總統蔡英文及行政院長蘇貞昌支持下，透過前瞻基礎建設「再造歷史現場計畫」，重現當年的人、修建，甚至是愛情等種種的故事，未來也將運用各種媒材，將八田與一的精神永續傳承，藉此作為台灣與日本友誼的橋樑，也成為台灣迎向世界重要的平台。

日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，過去100年以來，日本與台灣人民之間心與心的連結成就了今天美好的日台關係，在面對下一個100年的此刻，「我擔負起將日台關係傳承給後代連結的責任，我將繼續珍惜與台灣人民之間心與心的連結，攜手為日本與台灣的未來全力以赴。」

台南市政府表示，台南市府在嘉南大圳上投注了相當多的心力，預計今年都能開花結果，如正在修復當中的市定古蹟曾文溪渡槽橋，可望今年修復完成；而隆田文化資產教育園區也即將於年底開幕，屆時將會有耗資千萬打造的多媒體沉浸式劇場，透過文化科技引領民眾認識嘉南大圳的不同風貌。

此外，國立台灣工藝研究發展中心亦與21位傑出台、日工藝家合作，即日起至5月23日於台南市美術館1館辦理《工藝協奏曲-台灣x金澤工藝交流展》，豐富台日文化交流體驗。

典禮首次由台灣會場與八田與一故鄉日本金澤進行直播連線，日本前首相安倍晉三表示，八田與一銅像是呈現穿著工作靴的模樣，這讓他感受到大家不希望忘記八田與一辛勞工作的身影。他很感謝台灣珍惜關於八田與一的歷史，台灣總是帶給日本人很多美好的回憶，那是只有真正的朋友才能締結的深刻心靈交流。

此外，日本前首相森喜朗、日本眾議院議員古屋圭司及衛藤征士朗、參議院議員蓮舫及瀧波宏文以及副總統賴清德、總統府資政黃崑虎、駐日代表謝長廷、農財團法人紀念八田與一文化藝術基金會副董事長黃金山，皆透過視訊或預錄影片表達紀念祝賀之意，共同追思祈福。
嘉南大圳

更新時間 : 2021-05-09 13:09 GMT+08:00

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