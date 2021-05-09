八田與一打造台灣嘉南大圳開工百年　日本前首相安倍晉三、森喜朗直播連線祝賀

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 今適逢嘉南大圳開工滿百周年，日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，將為日本與台灣的未來全力以赴。

烏山頭水庫及嘉南大圳是二戰前台灣重要水利工程，由八田與一負責設計監造，1920年開工，歷經十年修築完工，為當時東亞第一、世界第三，總長1萬6千餘公里之給水、排水渠道，提供嘉南平原地區良好的灌溉水源，搭配「三年輪灌制度」更提升了雲嘉南地區整體稻作產能，造就了「台灣農業穀倉」，大幅改善了農民生計，奠定台灣產業發展的基石。

為保存這些百年傳承的文化遺產與歷史記憶，台南市政府於2009年登錄烏山頭水庫及嘉南大圳周邊區域為文化景觀，文化部則自2017年起透過「烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場計畫」，打破過往單點、單棟或片段的模式，以面狀串連的文化廊帶，擴大引領民眾認識嘉南大圳的「水文化」，過程中也以公民參與對話、文獻資料與歷史爬梳等，期盼創造文化資產於當代生活的新價值，重新建立起人與土地之間的關係。



總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得等皆出席「百年圳流－嘉南大圳開工滿百周年紀念典禮」(圖/文化部)

今年適逢嘉南大圳開工滿百周年，文化部與台南市政府8日於八田與一紀念園區舉辦「百年圳流－嘉南大圳開工滿百周年紀念典禮」。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得等皆出席。國立台灣交響樂團青年樂團演奏台日民謠，以氣勢磅礡的《滿山春色》樂曲揭開序幕。

總統蔡英文表示，歷時10年才完成的嘉南大圳，歸功於設計建造的八田與一，以及所有參與施工的台灣、日本技術人員和勞工，這段歷史見證台、日之間的羈絆。百年來嘉南大圳的水流沒有停止過，台灣和日本之間在技術、經濟、農業、文化上，也都維持緊密交流。

蔡總統說明，100年後的嘉南大圳持續運作，但世界卻已遇到不一樣的挑戰，疫情影響全球，人和人之間失去面對面交流的機會。台灣也因為極端氣候，而遇到嚴峻的水情考驗，在這個時刻緬懷八田與一建設嘉南大圳的事蹟，格外的有意義。

行政院長蘇貞昌指出，從這100年的歷史過往，我們看到台灣和日本間彼此關心及幫忙，從每一次的地震、颱風，到現在的疫情，甚至國際許多事務，更讓我們體會台、日兩國，要像八田與一先生這樣的精神，為人類、區域、台日兩國，做最溫暖、價值的貢獻，歷經百年、長存人心。

文化部長李永得表示，嘉南大圳不只是水利建設，更是人類發展史上重要的文化資產。文化部在總統蔡英文及行政院長蘇貞昌支持下，透過前瞻基礎建設「再造歷史現場計畫」，重現當年的人、修建，甚至是愛情等種種的故事，未來也將運用各種媒材，將八田與一的精神永續傳承，藉此作為台灣與日本友誼的橋樑，也成為台灣迎向世界重要的平台。

日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，過去100年以來，日本與台灣人民之間心與心的連結成就了今天美好的日台關係，在面對下一個100年的此刻，「我擔負起將日台關係傳承給後代連結的責任，我將繼續珍惜與台灣人民之間心與心的連結，攜手為日本與台灣的未來全力以赴。」

台南市政府表示，台南市府在嘉南大圳上投注了相當多的心力，預計今年都能開花結果，如正在修復當中的市定古蹟曾文溪渡槽橋，可望今年修復完成；而隆田文化資產教育園區也即將於年底開幕，屆時將會有耗資千萬打造的多媒體沉浸式劇場，透過文化科技引領民眾認識嘉南大圳的不同風貌。

此外，國立台灣工藝研究發展中心亦與21位傑出台、日工藝家合作，即日起至5月23日於台南市美術館1館辦理《工藝協奏曲-台灣x金澤工藝交流展》，豐富台日文化交流體驗。

典禮首次由台灣會場與八田與一故鄉日本金澤進行直播連線，日本前首相安倍晉三表示，八田與一銅像是呈現穿著工作靴的模樣，這讓他感受到大家不希望忘記八田與一辛勞工作的身影。他很感謝台灣珍惜關於八田與一的歷史，台灣總是帶給日本人很多美好的回憶，那是只有真正的朋友才能締結的深刻心靈交流。

此外，日本前首相森喜朗、日本眾議院議員古屋圭司及衛藤征士朗、參議院議員蓮舫及瀧波宏文以及副總統賴清德、總統府資政黃崑虎、駐日代表謝長廷、農財團法人紀念八田與一文化藝術基金會副董事長黃金山，皆透過視訊或預錄影片表達紀念祝賀之意，共同追思祈福。