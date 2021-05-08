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歐洲節嘉年華嗨翻華山 美食歌舞文化展慶祝母親節

外交部長吳釗燮表示，台灣卓越的防疫，讓歐洲相關藝文活動無懼疫情，依然在這片土地遍地開花。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/08 23:52
外交部長吳釗燮（左四）、歐洲經貿辦事處長高哲夫（左五）等人共同切蛋糕歡慶歐盟生日。（來源：歐洲經貿辦事處 提供）

外交部長吳釗燮（左四）、歐洲經貿辦事處長高哲夫（左五）等人共同切蛋糕歡慶歐盟生日。（來源：歐洲經貿辦事處 提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）母親節週末何處去？不如來場歐洲嘉年華吧！歐洲節於5月8日至9日在台北華山文創園區中央藝文草地舉行，除了歐洲傳統歌舞，更有特色美食佳餚，讓民眾體驗歐洲文化。歐洲經貿辦事處處長高哲夫、外交部部長吳釗燮、文化部部長李永得、台北市政府涉外事務總監周台竹及歐盟十五個會員國辦事處駐台代表皆出席8日開幕式。

新冠疫情肆虐國際，台灣對內維持國人正常生活娛樂，對外積極援助，堪稱典範。高哲夫處長表示，全球疫情讓眾人深刻體會到地球上的彼此是如何地緊密連結。他也表示，在新冠疫情、全球共應鏈重組或對抗氣候變遷等全球性的挑戰，需要全球團結來解決。他強調，台灣與歐盟是共享民主、人權、法治理念的夥伴，今年歐洲節主題也訂為「當我們連在一起」。

吳釗燮部長則提及，台灣卓越的防疫，讓歐洲相關藝文活動無懼疫情，依然在這片土地遍地開花。他表示，外交部積極與歐盟及會員國駐台辦事處合作，深化雙方文化交流。

首次參與該活動的周台竹總監則表示，期待透過這樣的歐洲藝文活動，開創更多台北與歐洲合作的可能性。

歐洲節嘉年華嗨翻華山 美食歌舞文化展慶祝母親節

2021歐洲節波蘭攤位。(台灣英文新聞／張雅鈞 攝影）

今年熱鬧登場的歐洲節恰逢母親節，歐洲經貿辦事處表示，把歐洲「搬到臺北」來，讓台灣民眾不用出國，也能逛市集、聽音樂、享受美食佳餚，體驗歐洲當地的多元文化。十五個成員國各懷巧思，在攤位上展現自家特色。波蘭攤位色彩斑斕，更提供傳統服飾傳統服飾供民眾試穿；匈牙利攤位準備了大型看版，讓民眾感受當地氛圍；比利時攤位祭出拍照機，讓與會者拍照留念；足球常勝軍德國則準備小型射門供體驗者過過癮；芬蘭攤位則賣起特色麵包，用家鄉味介紹風土民情。

歐洲節嘉年華嗨翻華山 美食歌舞文化展慶祝母親節

芬蘭攤位展示傳統服飾 （台灣英文新聞／張雅鈞 攝影）

母親節若還在思考好去處，不妨去華山走走體驗歐洲各國文化，不失為假期好選擇。

歐洲節嘉年華嗨翻華山 美食歌舞文化展慶祝母親節

會場提供色彩鮮豔的熱氣球讓民眾拍照（台灣英文新聞／張雅鈞 攝影）
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歐洲經貿辦事處

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