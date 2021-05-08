新增案例再飆高印度中上階級包機逃難 在印台人紛紛回國

（台灣英文新聞／ 社會組 綜合報導）印度疫情失控蔓延，逃離印度機票一票難求。不僅印度中上層階級民眾籌錢逃向鄰國，在印度的台灣人也紛紛搭機返台。7日搭機返台者逾70人，明日將有30多位國人轉機返台。

印度當地疫情延燒，醫療物資匱乏，人心惶惶。根據美國消費者新聞與商業頻道報導，不僅上層階級，印度中上層階級的民眾也開始籌錢搭飛機逃向馬爾地夫、杜拜等國家。

私人飛機租賃公司JetSetGo公司的聯合創始人兼首席執行官塔克瑞瓦（Kanika Tekriwal）指出，其公司最近幾周的訂單激增了九倍，其中七到八成來自中上階層人士。他表示，這些設法籌錢離開印度的人害怕疫情，「是因為他們並非最富裕階層，也非最易獲得醫療服務的族群。」據悉，私人飛機雖然昂貴，諷刺的是可能低於印度的醫院住院費，當地住院費約每晚2,500美元（新台幣7萬元左右）。

自本月1日印度傳出第一起台籍幹部死亡案例後，印度的台灣人也紛紛搭機逃離疫情肆虐之地。然而中央社報導，目前僅剩日本的航空公司可供國人飛離印度轉機回台灣，若包機未果，而航空公司又宣布停飛，則只能滯留當地。

印度旅遊公司Manish Saxena Century Travels證實，昨（7）日已有70多位台灣人搭機逃離印度，明天將有30多位台灣人跟進。位處印度北部的另一間旅行表示，目前已經手50多名台灣人返台業務。此外，當地的台灣企業也紛紛撤離台籍幹部。光寶、中橡撤離國家首都區（NCR）的台籍幹部，台達電子集團旗下泰達電子，也於7日將台籍幹部送離印度。

新冠疫情仍持續惡化，據印度時報報導，該國衛生部今（8）日發布數據，顯示過去24小時創下單日新增40萬1078例病例，單日死亡人數更高達4187例，總染疫人數超過2189萬人。