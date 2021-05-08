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新增案例再飆高印度中上階級包機逃難 在印台人紛紛回國

疫情失控，逃離印度不分國籍。外媒指稱逃離印度中上階級的包機逃離費用可能低於印度單日住院費。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/08 20:09
人們逃離印度德里火葬場（圖／美聯社）

人們逃離印度德里火葬場（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 社會組 綜合報導）印度疫情失控蔓延，逃離印度機票一票難求。不僅印度中上層階級民眾籌錢逃向鄰國，在印度的台灣人也紛紛搭機返台。7日搭機返台者逾70人，明日將有30多位國人轉機返台。

印度當地疫情延燒，醫療物資匱乏，人心惶惶。根據美國消費者新聞與商業頻道報導，不僅上層階級，印度中上層階級的民眾也開始籌錢搭飛機逃向馬爾地夫、杜拜等國家。

私人飛機租賃公司JetSetGo公司的聯合創始人兼首席執行官塔克瑞瓦（Kanika Tekriwal）指出，其公司最近幾周的訂單激增了九倍，其中七到八成來自中上階層人士。他表示，這些設法籌錢離開印度的人害怕疫情，「是因為他們並非最富裕階層，也非最易獲得醫療服務的族群。」據悉，私人飛機雖然昂貴，諷刺的是可能低於印度的醫院住院費，當地住院費約每晚2,500美元（新台幣7萬元左右）。

自本月1日印度傳出第一起台籍幹部死亡案例後，印度的台灣人也紛紛搭機逃離疫情肆虐之地。然而中央社報導，目前僅剩日本的航空公司可供國人飛離印度轉機回台灣，若包機未果，而航空公司又宣布停飛，則只能滯留當地。

印度旅遊公司Manish Saxena Century Travels證實，昨（7）日已有70多位台灣人搭機逃離印度，明天將有30多位台灣人跟進。位處印度北部的另一間旅行表示，目前已經手50多名台灣人返台業務。此外，當地的台灣企業也紛紛撤離台籍幹部。光寶、中橡撤離國家首都區（NCR）的台籍幹部，台達電子集團旗下泰達電子，也於7日將台籍幹部送離印度。

新冠疫情仍持續惡化，據印度時報報導，該國衛生部今（8）日發布數據，顯示過去24小時創下單日新增40萬1078例病例，單日死亡人數更高達4187例，總染疫人數超過2189萬人。
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