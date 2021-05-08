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5/8新增華航機師與妻子確診 足跡涉台北富邦銀行

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/08 15:29
Google Maps 截圖

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（台灣英文新聞 / 綜合報導）指揮中心今（8）日公布，新增5例新冠肺炎（COVID-19）案例，包括3例境外移入、1例本土，與1例感染源調查中。

案1183為本國籍50多歲華航男性機師，4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，4月28日擔任案1153模擬飛行訓練教官。4月24日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

他於4月29日接種第一劑AZ疫苗，但疫苗保護力尚未發揮效用，5月4日起即陸續出現全身倦怠與發燒症狀，5月6日就醫採檢，於今日確診，感染源待釐清，接觸者2人列居家隔離。

案1184為本國籍50多歲女性，是案1183妻子，5月7日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，相關接觸者目前調查中。指揮中心公布其足跡，她曾於5月5日中午11時到台北富邦銀行內湖分行（內湖區成功路三段174巷6號）。

指揮中心呼籲，曾於該時間地點活動的民眾，加強自我健康監測，減少出入人多的公共場所，外出時請佩戴口罩。若5月19日前出現疑似症狀，應佩醫用口罩，就近至指定採檢院所就醫，不得搭乘大眾交通工具，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀。

另3例境外移入，分別為案1180菲律賓籍30多歲女性移工、案1181菲律賓籍30多歲男性船員，與案1182印尼籍20多歲男性。

截至5月8日，國內累計1,183例確診，分別為1,036例境外移入，96例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及12例調查中。華航諾富特案則是新增2人確診，全案累計31人確診。

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更新時間 : 2021-05-08 17:14 GMT+08:00

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