台灣組織庫學會成立 盼民眾翻轉意識響應人體組織捐贈

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）台灣組織庫學會（TATB）本（8）日上午於臺大國際會議中心正式成立，該會旨在為台灣現有組織庫及細胞庫架構平台，積極的推動人體組織捐贈，也能夠更普及人體組織的臨床使用。衛生福利部次長石崇良、食品藥物管理署署長吳秀梅，台北榮民總醫院副院長馬旭博士皆出席該活動。

TATB理事長陸振翮教授 (左四）、食品藥物管理署署長吳秀梅（左三）、台北榮民總醫院副院長馬旭博士（右二）台灣生態危害健康管理玄會理事長彭瓊芳（左二）、社團法人中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會張來發（右一）（台灣英文新聞／張雅鈞 攝影）

TATB理事長、臺北醫學大學附設醫院兒童心臟科教授陸振翮表示，人體器官與組織的捐贈是崇高的文明行為，是遺愛人間社會的高尚情操。台灣多年來也受惠於國外的捐贈，如來自里蘭卡的眼角膜捐贈，以及來自全球皮庫的大量皮膚供八仙塵爆患者治療。

陸振翮指出，聯合國及世界衞生組織大力支持組織移植相關的活動，本次成立學會，目的是加強與全球組織庫學會交流合作，提升台灣人體組織相關的處理技術與臨床使用。也希望能夠爭取更合理的健保給付與自費項目，此外也與衞福部合作推動台灣各項人體組織的捐贈。他也在會員大會上強調，希望台灣對內對外發展出一套SOP，來完善組織庫的機制。

台灣組織庫學會理事長、臺北醫學大學附設醫院兒童心臟科教授陸振翮致詞。（來源：台灣英文新聞／張雅鈞 攝影）

馬旭副院長則表示，在地球村時代，組織庫單打獨鬥效果有限，台灣組織庫學會的成立是里程碑。他也提到，在民眾意識與法規法條上，台灣的路還很長。他以英格蘭實施「預設默許制」為例，該地區立法除特別註記拒絕捐贈外，身上器官依法皆可成為器官移植的來源。自體與異體的組織捐贈與使用在法規實務面仍有待處理與完善。

此外，他也指出，民眾對於免費捐贈的組織為何要收取費用仍有疑慮。據悉。組織自人體取後來，需要經過加工並妥善保存，這些技術與管理都將產生費用。他認為，台灣在技術與學識上都具備優異水準，民眾若能翻轉意識，就能大幅推動捐贈。

台北榮民總醫院副院長馬旭博士（來源：台灣英文新聞／張雅鈞 攝影）

保基生技顧問公司的陳為存顧問則表示，提供組織移植醫學，捐贈組織與處理保存之臨床應用是遺愛人間，化無用為有用，裨益眾生的重要議題。

食藥署署長吳秀梅在致詞中提出，學會的成立是歷史性的一刻，以後各種捐贈組織都可以包含在內，更系統化的籌備與管理。她表示，以前食藥署管理的都是冰冷的藥物，而非細胞組織或基因，因此戒慎恐懼地看待這些再生醫療資源，生怕浪費。她希望看到市場上對於這些資源有更好的應用。

此外，吳秀梅也藉機呼籲大家積極打疫苗。她表示，台灣防疫成效卓越，然而作為國際社會一分子，還是需要參與國際互動。她本人已積極響應施打AZ疫苗。

食藥署署長吳秀梅（來源：台灣英文新聞／張雅鈞 攝影）

相較於器官捐贈有移植的迫切時效性，可存放的組織和細胞捐贈則需要建立完善的保存庫，以待用於臨床重建手術或相關醫療。台灣在該領域成果耀眼，現今共有骨庫71座，角膜27座，皮庫25座，心血管庫7座，周邊血幹細胞庫25座，臍血庫12座，骨髓庫4座等，皆通過衞福部食藥署的實地查核。