對抗氣候變遷 甲烷減排效果不容小覷

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）針對全球大氣中溫室氣體的成長，長久以來各國都專注在二氧化碳上，然而，這並不代表其他溫室氣體沒有威脅性，甲烷就是其中一例。根據聯合國最新報告，如果要有效減緩氣候變遷，甲烷也是必須減少排放的氣體。

甲烷雖不像二氧化碳可以在大氣中滯留數個世紀，且在大概10年內就會被分解殆盡，其加溫環境的能力卻比二氧化碳要高上84倍，對現在全球均溫上升仍要負大約30%的責任。在新冠肺炎肆虐期間，甲烷的排放量反而持續上升，2020年自石化產業、畜牧與腐爛廢料排出的甲烷，更已創下歷史新高 。

這篇由聯合國與氣候和清淨空氣聯盟（Climate and Clean Air Coalition）發布的報告發現，42%的人造甲烷來自農業排放、36%是石化燃料井、煤礦坑和輸氣管有意無意漏出，廢棄物則造成了剩下的18%，水力壓裂式的油氣開採增加與加溫的溼地沼澤是甲烷排放大幅增加的主因。

帶領研究團隊的杜克大學（Duke University）教授Drew Shindell指出，面對增強的熱浪、野火、旱災和洪災等，為了人類的安全與福祉，在未來20年至30年內減少甲烷的排放，是一個短期內減緩氣候變遷帶來影響，最強而有力的解套方式。

好消息是，利用現有科技即可以合理的花費，在2030年前將甲烷排放量降低一半。舉例來說，石化產業只要減少排放不必要氣體並好好封存設備，就可以減排達60%。在石化燃料採集點捕捉逸散甲烷這類方式，甚至還可以讓廠商賺取額外的收入，而改變餵養、管理牲畜的方式，也可以大幅降低農畜業的排放量。

除此之外，減少甲烷排放還可以減少地表附近的臭氧含量。如果在2030年前減少45%的排放量，還可以減少每年約26萬的死亡人數。愛丁堡大學的Dave Reay教授更表示，從來沒有一種氣候變遷行動能達成這麼大的雙贏效果。

不過這並不代表二氧化碳的減排就不重要了。Drew Shindell教授說，甲烷減排是短期間最易見效的方式，長期下來，二氧化碳的減排仍是最直接的氣候變遷解方。