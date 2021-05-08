數位發展部落腳台南？ 宏碁創辦人施振榮發聲支持

（台灣英文新聞 / 綜合報導）台灣將成立數位發展部，幾位業界大老紛紛呼籲中央將總部選在台南，可收平衡南北之效。繼台灣數位科技與政策發展協進會理事長高志明後，宏碁電腦創辦人施振榮昨（7）日也加入這項倡議，認為台南握有資源，可引領台灣走向國際。

自由時報報導，施振榮在台南參加智慧路邊停車柱案簽約儀式時表示，台南智慧停車系統三年來的辦理成效，有目共睹。他強調，台灣產業有賴內需帶動外銷，而資通訊服務與民生息息相關，台南智慧停車就是例證，可望帶動新交通世代。

施振榮認為，台南具多項優勢，除了深厚的人文歷史能量，同時擁有發展綠能科技的潛能，若能將數位發展部設在該市，台南將能在數位時代扮演重要角色。

此言呼應了台灣數位科技與政策發展協進會理事長、義美總經理高志明4月時的發言。他在台南沙崙智慧綠能科學城舉行的一場駭客競技活動中，就呼籲將數位發展部設在台南，有助推展中央的南北平衡政策目標。他也藉今週刊表示，隨著台南即將於2024年迎來建成400周年，將數位發展部設於此地，別具意義，也能展現政府對南部產業發展之重視。

根據台南市長黃偉哲，南部科學園區（南科）已是車用晶片、半導體、精密機械等生產重鎮，而沙崙智慧綠能科學城則是綠能發展的重心。透過產官學合作，台南可引領南台灣綠能產業群聚發展，成為亞太綠能中心。

台南交通局長王銘德指出，智慧停車計費系統可全天候管理停車格位，掌握路段每個停車位的使用情形。除提供更多元的繳費方式外，更可運用通訊技術串聯IoT軟硬體，將停車資訊、導航等服務連結至台南好停APP，提供民眾便利服務。