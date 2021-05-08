新冠肺炎肆虐 印度陷危、南亞淪陷

斯里蘭卡警方逮捕違反防疫措施的民眾（圖／美聯社） 斯里蘭卡警方逮捕違反防疫措施的民眾（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著新冠肺炎（COVID-19）席捲印度，這波狂暴疫情也開始向外蔓延。根據CNN整理報導，南亞地區國家正一個個遭病毒吞噬。

斯里蘭卡

斯里蘭卡自4月中起案例激增，7日單日通報1,895例，是4月初的5倍。官方表示，4月13與14日是斯里蘭卡新年，應是人們湧入街頭大肆慶祝所致。眼看疫情趨熱，官方逐步擴大封城令，目前已擴及13個行政區。

不過，斯里蘭卡雖與印度毗鄰，目前並未發現印度突變種，這波疫情主要肇因於英國種B.1.1.7。該國人口2,100萬，目前僅施打100萬劑，且由於其向印度採購阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，現因印度自身難保，也難滿足其需求。

繼尼泊爾、孟加拉後，斯里蘭卡於6日宣布對印度關閉邊界。

馬爾地夫

印度鄰國馬爾地夫4日通報601例，創單日新高。為了挽救觀光生命線，這印度洋島國早於去年7月便對國際旅客重開邊界，目前仍是印度寶萊塢明星與印度富人遠離疫情的「避難」首選。

馬爾地夫4月宣布對入境旅客接種疫苗，盼能招徠更多觀光客，但唯有在島民全數接種完畢後才能實現。目前53萬居民中，僅21%完成接種。

尼泊爾

尼泊爾疫情漸趨「印度化」，確診數暴增、醫院被壓得喘不過氣、開始向外國求援。光是上周末，篩檢結果就有44%為陽性，尼泊爾紅十字會憂心，這是走向印度慘況的前奏。

尼泊爾人均醫生數比印度少，疫苗接種率也較低。慶典活動、政治集會、婚禮等群聚活動，加上民眾防疫態度鬆懈，政府作為不夠積極，是造成病毒快速傳播的主因。

由於尼泊爾與印度接壤，部分人士指在印度疫情「外溢」效益下，印度人逃到尼泊爾等第三國家尋求醫療資源，也將疾病帶往他國。儘管官方加強境管，實施封城令，恐怕也難遏制病毒在首都，甚至珠穆朗瑪峰擴散的腳步。

泰國

泰國去年防疫得宜，但12月壓下第二波疫情後，目前卻遇上第三波攻勢，7日就通報1,911新案例。這波疫情多與曼谷夜生活有關，官方雖於4月5日宣布關閉196處娛樂場所，病毒卻持續蔓延，加上4月中的新年節慶活動，更使疫情雪上加霜。

檢驗試劑缺乏、病床不夠，部分地區緊急搭建臨時醫院。疫苗接種速度過慢也遭到詬病，泰國7,000萬人口中，目前每100人，僅接種2劑。

柬埔寨

原本控制得宜的柬埔寨，確診數自2月底開始飆升，從500例瞬間飆至17,621例，對薄弱的醫療體系構成重大挑戰。政府4月6日宣布，症狀輕微的患者必須在家中治療。柬埔寨約施打了260萬劑，但在1,600萬人口中，僅6.3%完成接種。

世衛4月11日示警，柬埔寨正瀕臨「國家災難」。



尼泊爾患者（圖／美聯社）