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香港「六四集會案」黃之鋒遭判刑 美國務卿布林肯呼籲放人

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/07 20:34
圖取自twitter.com/SecBlinken

圖取自twitter.com/SecBlinken

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）前香港眾志秘書長黃之鋒等4人因為去年參加紀念「六四」燭光晚會，昨（6）日被法院判處有期徒刑。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）呼籲釋放他們。

布林肯推文表示：「美國與香港人民站在一起，反對參與天安門事件紀念活動的人士遭判刑。所有以非暴力方式行使獲保障自由而入獄的人士應立即獲釋。」

中央社報導，黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴等4名知名年輕民運人士，去年參加六四天安門事件紀念活動後被控參與「未經批准集結」，昨日被法院被判刑4至10個月不等，其中黃之鋒入獄10個月。

法官判刑時表示，被告明知集會未經批准，是故意及有預謀，是公然犯法，必須判處阻嚇性刑罰，以反映案件的嚴重性及以儆效尤，避免其他人效法。

過去30年來，香港每年都會於6月4日在維多利亞公園舉辦大型燭光晚會，悼念1989年六四天安門事件罹難者，但去年活動首次遭到禁止。

港警去年以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及安全顧慮為由禁止這場活動。有數萬港人違抗禁令，在維多利亞公園和平集會。

警方其後拘捕了黃之鋒、支聯會主席李卓人和壹傳媒集團創辦人黎智英等26人，並起訴他們參加非法集結或煽惑他人參與未經批准集結等罪。

更新時間 : 2021-05-07 21:36 GMT+08:00

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