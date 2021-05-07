台灣新一代設計展首度全區策展移師南港　國際名校英國皇家藝術學院、日本多摩美術大學齊參展

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)第40屆新一代設計展帶來台灣大學生精彩設計作品，今年更力邀國際知名設計學院參展，將首度至南港展覽館2館展出。

2021台灣40週年，今年以「對話」為主軸，邀請聶永真團隊重新打造識別形象，柏成設計團隊首度採行「全區策展」，「告五人」擔任大使，今(7)日搶先曝光3件參與今年「新一代產學設計合作」亮點作品、10件入圍「金點新秀設計獎」各類精彩作品，包含時裝、產品、平面等設計， 5月14日至17日首度移師南港展覽館2館。

執行單位台灣設計研究院院長張基義表示，今年是準備兩年的展覽，首度移到新空間展覽，擴大展場至一樓、四樓跟七樓都有主題策展，設計師聶永真也提出把YOUDEX這個品牌放在角落，讓學生作品創意為主軸放在中心，全新品牌設計誕生，今年也首次成立品牌小組，重新定位新一代這品牌，不應只是畢業展，而是就業展能鏈結台灣產業需求。



視覺統籌聶永真設計師介紹年度票券(圖/台灣設計研究院)

聶永真介紹，此次改版的logo應用在中衛口罩，上方元素局部擷取logo元素，所有的花樣都是隨機，沒有重複的圖像，只送不賣；票券設計是所有主視覺唯一只出現圖案，也只會出現在現場購票的票券上，並呼應主視覺，共五款。

此外，除了全台設計相關科系參展，並邀請英國皇家藝術學院、日本多摩美術大學、泰國朱拉隆功大學、香港理工大學等10所來自8個國家及地區的知名設計學院作品跨海參展，共呈現78件作品。

另與《天下》雜誌共同策展的「時光隧道」展區，將呈現宏碁創辦人施振榮、誠品書店創辦人吳清友等8位台灣企業家及創意人，看他們如何用設計力帶動變革；並集結謝榮雅、詹朴、趙璽、潘怡良等8位不同領域具代表性的台灣設計師，從學生時代的初試啼聲到從業生涯代表作，精彩呈現他們的發展軌跡。

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南臺科大「N+智慧護理車」入圍金點新秀設計獎產品設計類，利用智能藥盒系統及藥物辨識，自動化整體規劃給藥流程(圖/台灣英文新聞Lyla Liu



樹德科技大學「全球性警報」入圍金點新秀設計獎時尚設計類，透過「電磁波敏感症」為發想，融入螢光色系做警示，表示電磁波是不可輕視的國際議題(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)



新一代產學合作亮點，FS BEAST由建大工業股份有限公司與國立台北教育大學藝術與造型設計系合作，想像未來交通與輪胎的創新關係(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)