〈時評〉半導體產業影響台灣生存發展 政府應積極保護

半導體產業是台灣護國神山，世界各強權無不覬覦，最近甚至傳出台積電將在美國設立六座晶片廠，歐洲、日本亦施壓台灣，政府應積極保護半導體產業，防止晶片技術外流，保護台灣半導體產業，穩定經濟發展。

晶片技術研發，其實是一條漫長辛苦的道路，除了台積電已經順利突破技術瓶頸，邁向2奈米先進製程，享有53％毛利率，其他如世界、聯電、力積電，毛利率都不高，去(2020)年以前，大概都很難突破20％，以致常處於虧損狀態，股價只有15、6元，投資設廠動輒2、3千億元，回收困難，不具投資價值。

再加上晶片生產耗能污染，又需要24小時不能停工，從業人員相當辛苦，技術研發突破不易，所以先進國家如美、日、歐洲，都不願意投資設廠生產晶片，而將晶圓代工委由韓國、台灣生產。

先進國家則掌握設備、生產原料、技術研發，或消費產品，如蘋果電腦、手機、特斯拉電動車，或軟體產業如谷歌、亞馬遜、騰訊、微軟，這些產業利潤之高，毛利率至少50％，甚至60％，都不足以為奇，遠高於晶圓代工利潤。

去年中美貿易、科技大戰，加上新冠肺炎疫情，以及AI、5G、AIoT、電動車、高速運算、比特幣挖礦等，多方面對晶片需求快速崛起，導致晶片爆紅，才使台灣、韓國晶片生產受到全球重視，成為先進國家爭取對象。

最早爆發晶片危機的是汽車產業，福斯、奧迪先後宣布減産，或員工暫時工作，福特、本田、通用、日產、雷諾等大汽車廠，生產都受到影響。全球今年預計將減少450萬輛汽車生產，影響相當大。

美國總統拜登及歐洲各國政府，都先後與各大晶片廠協商，希望增加車用晶片生產，但是因為電動車崛起，每輛都需要3、4百片晶片，需求量爆増，少量多樣，益發增加生產的困難。

台積電董事長劉德音最近表示，車用晶片大部分在亞洲生產，今年1月起，已與各晶片廠一起努力生産。預計到6月底，應可滿足汽車產業最基本的晶片需求，日後將繼增加產量，滿足車用晶片產量。

晶片荒現在甚至吹向家電生產，三星、LG最近表示，烤麵包機、冷氣機、冰箱、洗衣粉機，晶片缺貨至少要半年才能取得晶片，導致家電價格上漲1成左右。

大客戶如蘋果也受晶片不足影響。蘋果手機iPhone 12今年第一季熱賣，營收達到895.8億美元，比去(2020)年同期583.13億美元，大増54％，浄利236.13億美元，增加51％，但是執行長庫克直言，今年第一季因為晶片供應不足，影響平板電腦、Mac手機銷售，營收減少30至50億美元。

華為受到中美貿易、科技戰影響，第一季營收下滑，僅1500億人民幣，減少168.5億元人民幣，幅度17％，晶片不足的關係，只好調整營運策略，集中發展毛利率高的產品，例如5G專利權、AI產品，拉高毛利率9％，使毛利率達到46％，淨利率亦拉升到11.1%，比去年同期増加3.8%，創近3年新高，彌補晶片不足產能下滑缺點。

美國晶片製造已從1990年佔全球的37％，下滑到目前的12％，未來在5G/6G、量子運算、軍工、航太、AI等各領域，都將面臨極大挑戰。

半導體現在成為全球的競技場，歐盟宣布成立歐洲微電子技術聯盟，包括晶片製造商、車廠、電信公司、消費電子、電腦公司，共同組合。規劃產製10奈米以下半導體，最終目標是生產2奈米先進製程晶片，希望在聯網汽車、高性能運算、無線系統等領域，至少要有20％的自製率。歐盟施壓台積電希望協助半導體產業發展。

中國危機感更重，為了擺脫科技制裁，傾全國之力發展半導體產業，成立大基金，資本高達2041.5億人民幣，希望以大躍進方式「造芯」，原來規劃到2020年底，達成40％自製率，實際上只有5.8%，目前規劃2025年能夠達到70％，大摩認為最多40％，但是其企圖心已經不言可喻。

美國總統拜登上(4)月12日召開晶片視訊峰會，邀集19家企業執行長，會商晶片短缺對策與供應鏈問題時表示，美國將加大投資，並且準備好「再次領導世界」，成為全球晶片業領導者。他宣佈以500億美元，投資半導體研發與製造。美國並要求台積電赴亞力桑那州設立5奈米晶片廠。

台灣雖然在晶片的研發與生產上，居於領先地位，但是「壓力山大」，各國都計劃彎道超車，爭取半導體產業的主導權，甚至施壓台灣，要求協助建立晶片廠，對於台灣當然是極大挑戰。台積電創辦人張忠謀最近談到台灣是否能夠再造第二座護國神山，他答覆說「難」。

確實，即以下一個工業革命的戰場電動車，台灣目前未必居於有利地位，如何保護現有半導體產業優勢基礎，防止被其他國家取代，有賴政府及產業界共同努力。這是台灣生存發展重要的基礎，如被其他國家取代，將是浩劫，政府應協助業界排除政治壓力，全力鞏固現有優勢地位，才能為台灣創造更美好的未來。