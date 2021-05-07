台灣股東會開跑　集保結算所公布股東會防疫作業指引

COVID-19（新冠肺炎）疫情在全球肆虐一年多，造成世界各國災情嚴重，染病及死亡人數持續攀升，而臺灣成功抗疫的優異表現，備受國際肯定。近日仍發生本土確診案件，顯示目前國內疫情趨於嚴峻，防疫工作仍要持續提高警覺。

隨著110年上市櫃公司召開股東會旺季的來臨，5、6月將有越來越多的公司召開股東常會，金管會為使公司順利召開股東會並能兼顧防範疫情，並避免參加會議的股東聚集，造成防疫破口，已經在109年責成集保結算所研訂「因應防疫召開股東會之作業指引」，並採滾動式檢討，最新版本是109年4月20日發布的3.0版。

「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0版的相關防疫措施，包含出席股東應全程佩戴口罩、配合量測體溫、股東會場消毒並保持空氣流通、座位安排採梅花座或間隔座法、動線指引標示清楚及妥善規劃人流控管等，如股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入會場。集保結算所陳子碇經理表示，110年召開股東會的公司仍應依3.0版作為股東會防疫指引，並請上市櫃公司參照防疫指引規定，在開會通知書上記載必要防疫措施資訊，俾使股東清楚明瞭。

配合我國在數位化的網路發展，有越來越多的投資人採網路下單交易，也間接促使採用電子投票出席股東會的股東逐年成長。在疫情仍然嚴峻的情況下，集保結算所呼籲投資大眾多多採用電子投票，股東除了不必親臨股東會現場同樣可以行使股東權利，以保障自身的權益，並可避免被感染的風險，共同為防疫盡一份心力。