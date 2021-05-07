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富邦產險疫苗險網路投保上線 年保費399元享疫苗與防疫雙保障

投保後翌日即可生效 保期接種疫苗劑量、種類無上限

By 台灣英文新聞
2021/05/07 17:18
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

隨著國內新冠肺炎疫苗接種數量持續攀升，為提供更便捷的投保服務，富邦產險宣布推出「疫苗險」網路投保專案，提供疫苗與防疫雙重保障，年保費僅需399元，民眾可至富邦產險官網了解疫苗險專案，並於線上快速完成投保，希望透過疫苗及防疫險的保障與支持，提高民眾接種疫苗的意願，實現「群體免疫」效果，發揮保險驅動社會的正向力量！

富邦產險表示，「疫苗險」網路投保專案內容包含「疫苗不良事件費用補償保險」、「法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險」與「法定傳染病隔離費用補償保險保障」，投保年齡須年滿20歲，續保可至75歲，不分性別職業單一費率，無等待期，投保後最快翌日就能生效，且保險期間內每人接種疫苗劑量或種類皆無上限，年保費僅需399元。

富邦產險指出，「疫苗險」不僅適用COVID-19、流感疫苗，更包含所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗，若民眾於接種上述疫苗後14日內發生疫苗不良事件而住院時，可提供定額住院生活補償，該次連續住院日數達5日(含)以上時另給付增額補償，保期內最高理賠50萬元；若保戶已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，則提供每次住院最高10萬元的理賠給付。

此外，若保戶因為接觸確診病例而遭主管機關要求居家隔離並取得「居家隔離通知書」，且於隔離期間遵守相關規定，富邦產險將給付定額隔離費用補償保險金，同一法定傳染病以一次為限，紓解隔離期間收入短少的經濟壓力。但要特別注意的是，若屬於「居家檢疫」或「自主健康管理」者，則不在承保範圍內。

欲瞭解疫苗險相關保險資訊，可至富邦產險官網「疫苗保障綜合保險」專案頁面查詢。另外，富邦產險官網也提供車險、登山險、旅平險等多項保險方案，網路投保完成後免登錄即可參加月月抽好康活動，將有機會抽到名牌家電等大獎。

富邦產險官網「疫苗保障綜合保險」

https://www.fubon.com/insurance/b2c/content/prod_vaccine/index.html?utm_source=fubon&utm_medium=topbanner&utm_campaign=fubon-topbanner-prod_vaccine

更新時間 : 2021-05-07 17:25 GMT+08:00

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