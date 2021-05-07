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準媽媽福音 研究：輝瑞、莫德納疫苗對孕婦安全無虞

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/07 17:17
美國孕婦（圖／美聯社）

美國孕婦（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫苗問世至今，懷孕者究竟能否接種，始終是個問號，但近期一項研究顯示，妊娠期施打mRNA疫苗，並無顯著不良反應，準媽媽大可放心。

國家地理雜誌報導，《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）4月21日發表了一份疫苗安全性報告，檢視了去年12月至今年2月，35,000名接種輝瑞（Pfizer/BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗的懷孕婦女情況。

根據該報告，施打這二種疫苗，並不會增加出現妊娠或分娩併發症的機率，對胚胎也不會構成多大風險。有鑑於此，美國疾病管制中心（CDC）4月就建議懷孕婦女，在與醫師諮詢後，可考慮接種。

這兩種疫苗皆採mRNA技術製作，亦即將能製造新冠病毒棘狀蛋白的mRNA送至人體細胞，並製造棘狀蛋白，讓免疫系統記憶病毒，作出反應。

此一研究的重要性不可謂不大，畢竟根據4月22日發表於《美國醫學會小兒科學期刊》（JAMA Pediatrics）的報告，妊娠期染疫，恐增加孕婦早產、子癲前症（孕期出現高血壓）、送入加護病房、甚至死亡的機率。

無論是母親或胎兒，感染COVID-19後都可能演變為重症。就算無症狀孕婦，出現子癲前症或其他併發症的風險也較高。另一項針對43萬名孕婦的綜合分析則指出，妊娠期染疫，死產風險倍增，子癲前症與早產風險也較高。
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