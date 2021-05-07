中華電信5G賦能新創 第三屆5G加速器正式起跑

台灣5G服務在2020年正式上線，與韓國、 美國等國同時躋身全球5G前段班， 為提升台灣5G應用服務未來發展，中華電信致力輔導新創團隊， 提供商業模式、產品解決方案、5G技術、 實驗場域及業務行銷推展等資源協助，推動國內外新創產業發展， 並獲得良好回饋。在各產業新創團隊的殷切期盼下， 中華電信宣布第三屆5G加速器正式攜手Amazon Web Services (AWS)，為新創提供打造從邊緣到雲端， 從5G技術到市場全面性聯合加速支持。同時， 中華電信廣結盟國內外加速器與創投，包括：高通、矽谷Plug and Play、中華開發創新加速器等策略合作夥伴，共同招募新創、 提供新創團隊各式豐富資源，幫助臺灣新創產業在5G時代， 搶得技術資源與市場先機！

自從5G開台以來，中華電信便積極與臺灣各產業夥伴、 客戶攜手合作，今年3月整合中華電信集團資源， 攜手中華精測實現5G智慧製造落地， 4月初更與台灣高鐵簽署5G智慧鐵道合作備忘錄； 中華電信董事長謝繼茂表示， 中華電信不僅整合集團資源且積極廣結盟，與各產業夥伴、 客戶攜手合作打造由上到下完整的整合解決方案， 讓5G智慧相關應用落地實現，更響應政府政策、 協助臺灣新創企業加快5G應用場域開發、帶動產業創新升級， 邁向國際化。

謝繼茂認為台灣新創能量充沛， 對5G應用有各種多元且創新的想法， 更能加速推動5G在各個垂直領域的應用，「中華電信5G加速器」 本著如此精神成立，在經濟部中小企業處指導下， 鼓勵新創企業發揮創意、並善用5G特性解決產業問題， 過去二屆亦徵選出許多優秀有潛力的團隊展示5G相關應用， 領域橫跨遠距醫療、智慧農業、智慧製造、電競、媒體、 AI等多元應用場景，實踐5G在各項垂直領域的創新應用， 並借助中華電信在B2B企業市場上的經驗，接觸更多潛在客戶， 讓雙方能夠互利共贏。

經濟部中小企業處處長何晉滄表示， 非常樂見中華電信以實際行動推動5G加速器， 並於林口新創園打造5G實驗專網及新創實證場域。 營運5G加速器已邁入第三年，除提供技術輔導及資金外， 亦積極協助新創企業拓展市場通路，鏈結更多資源。 今日參與遴選的新創企業產業領域相當多元，包含：智慧監控、 無人機、旅遊導遊平臺…等， 期待未來中華電信5G加速器能持續扶植新創成長， 布局下個世代的創新發展。

創業者共創平台基金會董事長顏漏有表示：「 近幾年台灣創業生態圈在政府及相關組織一起努力下不斷完善， 也為新創注入活力。未來的競爭是生態系的競爭， 非常樂見中華電信結合其他組織投入資源，運用5G及AIoT、 雲端科技協助新創企業，共創台灣數位經濟產業的發展。」

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示：「5G 將加速各產業與生活智慧化的速度， 我們很高興能與AWS合作夥伴中華電信， 通過5G加速器聯手支持新創， 希望台灣的新創把握5G開台前段班的良機， 充分利用AWS雲端科技、AWS Outposts及中華電信的產品與服務不斷創新。」

中華電信擁有最大的5G頻寬，搭配中華電信的資安、雲端等服務， 能夠滿足各行各業的數位轉型需求，同時與國際公有雲業者合作， 提供新創團隊完整且充沛的資源和武器， 並協助臺灣新創和5G大廠對接， 透過各種課程安排和實驗場域提供新創團隊更多創意能量， 創造更多市場機會與效益、 迅速發展出符合各產業需求且能落地的5G智慧解決方案， 包括中華電信目前投入的幾個新創基地包括高雄亞灣、林口新創園、 台北承德路digiblock等， 都是由中華電信協助建置企業專網並提供新創夥伴進行應用研發的各 項測試，讓5G實證場域能遍地開花，帶動地方產業發展。

5G時代來臨，將帶動新一波的產業革命。謝繼茂表示， 5G高速率、低延遲及大連結等特性， 將促使物聯網於未來的推行更為簡易、快速， 不僅提升生活安全與便利，也帶動整體產業衍生更多新創商機。

因此，中華電信也將更著重於物聯網的5G應用，包括人與物、 物與物之間的溝通，協助輔導新創團隊以客戶為導向， 提出創新解決方案，同時，中華電信也將提供更多媒合機會， 透過合作激發更多創新應用， 並期待與新創團隊攜手共同拓展更寬廣的國際市場。

中華電信強調，臺灣在全球創業生態體系中具有良好競爭優勢， 期許透過中華電信5G加速器的訓練與資源整合， 可以催化更多創新5G應用， 為新創產業創造更多策略性產業投資和衍生商機， 更期待有更多新創團隊一起來共同參與！