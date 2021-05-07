來淡水南瓜隧道拍美照、帶美味 淡水農會邀你一同支持南瓜產業

天氣逐漸轉熱，新北地區南瓜產季即將到來， 每當南瓜成熟時，一顆顆色彩繽紛的南瓜垂掛於棚架上， 儼然成為五彩亮麗的綠色隧道， 而淡水季節限定的南瓜隧道也將提供免費參觀， 讓網美們爭相前往打卡拍照，變成季節限定的拍照秘境， 而淡水區農會也因應南瓜產季到來， 將於超市推出高品質的栗子南瓜，以優惠價格提供民眾網路預購。

淡水南瓜隧道坐落於淡水區賢孝里淡金路五段的10號橋旁，一共8 座總長250公尺綠意盎然的隧道， 是由淡水區農會輔導在地農友以棚架方式栽培南瓜而成， 棚架式栽培除了保持環境通風、陽光照射均勻提升產量與品質， 也方便園區管理及採收，隨著南瓜逐漸成熟，一品、東昇、瑞福、 春娘和李白等不同品種的南瓜垂掛於隧道內， 在綠蔭中呈現色彩繽紛的果實，彷彿進入童話故事中， 淡水區農會也宣布明(8)日起南瓜隧道免費開放參觀及拍照， 現場放有告示小牌介紹各品種的南瓜知識，讓民眾不僅能拍美照， 更能瞭解南瓜知識，也呼籲參觀民眾不要隨意採摘， 讓每一位造訪民眾都能享受南瓜美景， 並遵照防疫部署及現場動線指示，配戴口罩並保持社交距離。另外， 農會為因應南瓜產季來臨， 將於超市推出栗子南瓜禮盒早鳥預購甜甜價優惠活動，一盒2粒裝的 栗子南瓜禮盒原價420元，早鳥預購只要299元，限量30組， 預購日期為5月14日，在淡水農會超市臉書粉絲團填寫預購單， 並於15日或16日可至農會超市付款取貨，數量有限預購要快唷!

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水南瓜產季即將來臨， 不僅有漂亮的南瓜隧道供民眾打卡拍照， 同時也能預購到第一批當季現採的栗子南瓜， 還有多款農會研發的南瓜加工商品可供民眾選購， 目前也有多家餐飲業者將採用當季栗子南瓜入菜，預計5月底民眾就 可以來淡水品嘗這些南瓜好料， 在地餐飲業者若有意願採用淡水南瓜入菜，都歡迎與農會聯繫， 不僅可以落實地產地銷精神，使用最新鮮食材入菜， 也能讓民眾品嘗到淡水在地好風味， 歡迎在地餐廳及農場業者共襄盛舉，推廣南瓜美食與淡水遊程。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神， 農業局與淡水區農會共同努力推廣淡水在地農特產， 不僅積極媒合銷售通路、研發加工商品， 也善用網路行銷及辦理產季推廣活動來增加農產知名度與銷售機會， 讓農友們能夠放心生產優質農產，不再為銷售通路煩惱。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供