新北市委託新生活在三芝設日照中心和小作所

發展遲緩的小瑞（化名）常因不得志又會酒後失控的父親家暴，他和2名同學一起在三芝新生活食農學苑孵豆芽、栽培有機蔬菜，當看著一粒粒綠豆冒出芽，集體頂起壓板時，彷彿看到自己在困頓環境中極力堅強；溫室中栽培的有機萵苣（A菜）長得翠翠綠綠，猶如生命的躍動，小瑞和同學將這些收成用小包分裝，以每包30元販售給訂購的馬偕醫學院師生，收入雖然不多，但這份成就感足以讓他們開心半天。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，為照顧北海岸身心障礙的孩子，市府委託補助社團法人新生活社會福利發展促進會，在三芝開辦日照中心和小作所，提供生活照顧、生活自理、社區適應、文康休閒和生活技能培力等，共可收托服務32人。

新生活三芝日照中心兼小作所主任潘志鵬表示，目前日照中心有15名學員，其中有幾位學員因學習能力和生活技能增強，因此轉到小作所進一步培力。他教導學員孵豆芽，先將綠豆浸泡1晚，濾乾靜置於篩網上，2天內冒芽1公分，再移至孵育室內，還要蓋上壓板，學員早晚要用蓮蓬灑水沖洗掉一些分泌雜質，約莫一週後切除篩網下方的鬚根，即可收成包裝，由於堅持天然不漂白，因此豆芽呈現橙黃色。

另外在溫室內，栽種各式有機蔬菜，如綠葉萵苣、紅葉萵苣、小白菜、皇宮菜、甚至紫色小番茄等，溫室周邊還有左手香、迷迭香、薄荷、芳香萬壽菊、魚腥草等香藥草植物，不僅讓學員體驗育種、插枝、澆水、照顧、採收等農務，也讓學員獲得了園藝治療的效益，安定了情緒、建立了信心、健康了身心。

新生活創辦人羅素如表示，學員在採收各式蔬菜和香草後，除轉給珍媽工坊做便當送給北海岸獨居長輩或身障者等弱勢家戶外，也會有部分透過「小鷗飛飛」的培力品牌提供外界訂購，每包350公克的蔬菜只賣30元，魚腥草也可以製成茶飲；重點不在可賣多少錢，而是藉由一連串生活技能培力，希望身障兒可以像小鷗般慢慢飛起來翱翔天際。