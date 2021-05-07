【華航諾富特案29人染疫】5/7新增6例病毒定序結果 恐有3大感染源

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）華航諾富特案群聚已造成29人染疫，今（7）日中央流行疫情指揮中心再新增6例定序結果，均為英國變異株，而依照基因定序的相似程度，研判目前全案共有3大感染源。

華航諾富特染疫案自4月20日延燒至今，目前共有29人確診，包含11名機師（含澳洲確診機師）、1名空服員、5名飯店員工染疫、1名外包染疫、6戶家庭群聚（11名家人確診）。機師（案1078）的家人（案1121）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在基因病毒定序部分，今日再新增6例定序結果，均為英國變異株，其中，案1121(案1078機師的家人)、案1111、1146(澳洲確診機師的2名家人)，以及一起去飛鏢酒吧的華航機師 (案1153)、空服員(案1154)都與此次群聚案中最多、且主要的英國變異株相同；但由於案1153和案1154潛伏期都有出國工作史，其中案1153也曾短暫到過諾富特飯店，目前該2例暫列為感染源調查中。

至於今日定序剛出爐的案1122（機師）的病毒定序則與案1101（機師）相同，但和目前另外2群的病毒序列略有不同，研判出現第3群不同感染來源範圍。而經過比對潛伏期、活動史後發現，2人在發病前皆於同時段住過諾富特飯店，另2人雖有出國執飛工作史，但外站皆不同，感染源列為調查中。

指揮中心指揮官陳時中表示，由於2名染疫機師、空服員曾有接觸史，其中1人確實傾向是本土病例，但仍會等疫情告一段落再來釐清是否改列；綜觀目前情況，全案共出現3種不同基因定序，研判應有3大感染源。