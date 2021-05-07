Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【新冠肺炎本土+0】5/7台灣新增5例境外移入確診

  286
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/07 14:24
【新冠肺炎本土+0】5/7台灣新增5例境外移入確診

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增5例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1175至案1177)、印度(案1178)及英國(案1179)入境。

指揮中心表示，案1175為菲律賓籍30多歲男性船員，今(2021)年4月20日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月5日檢疫期滿，同日由公司安排專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值34，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。個案在台期間並無症狀，已掌握同車接觸者3人，因有適當防護，列自我健康監測。

指揮中心指出，案1176為菲律賓籍20多歲女性移工，今年4月7日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月20日進行檢疫期滿前採檢，結果為陰性；個案4月22日檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，4月27日曾至醫院自費採檢，結果為陰性；因工作需要，5月5日再度至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值36，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案在台期間並無症狀，已掌握接觸者194人，其中3人為同住室友，列居家隔離，其餘191人列自我健康監測。

指揮中心表示，案1177為菲律賓籍30多歲男性漁工，今年4月23日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月6日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在台期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1178為本國籍40多歲男性，去(2020)年2月至印度工作，今年4月23日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，4月25日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，4月28日由衛生單位安排就醫採檢，結果為陰性；個案因仍有喉嚨痛情形，衛生單位於5月5日再次安排就醫採檢，於今日確診(Ct值30)。個案之同班機旅客皆正在進行居家檢疫，故不匡列接觸者。

指揮中心表示，案1179為本國籍20多歲女性，2019年4月至英國工作，今年4月23日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，4月30日至5月5日陸續出現流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、倦怠、腹瀉、嗅味覺異常及發燒等症狀，5月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值21)。個案發病前2天為居家檢疫期，就醫時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,178例確診，分別為1,033例境外移入，95例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及11例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,077人解除隔離、89人住院隔離中。
武漢肺炎
新冠肺炎
境外移入
菲律賓
印度
英國

相關新聞

更新【印度疫情持續惡化】外交部：正與旅行社洽談安排僑胞專機　台灣駐印代表處1人重症• 擬送鄰國就醫
更新【印度疫情持續惡化】外交部：正與旅行社洽談安排僑胞專機　台灣駐印代表處1人重症• 擬送鄰國就醫
2021/05/06 15:46
華航清零計畫5/6出爐 即起長程機組員檢疫5天、採檢5次
華航清零計畫5/6出爐 即起長程機組員檢疫5天、採檢5次
2021/05/06 15:38
【本土+0破功】 5/6台灣增1諾富特飯店員工染疫和12境外移入
【本土+0破功】 5/6台灣增1諾富特飯店員工染疫和12境外移入
2021/05/06 14:35
印度新冠肺炎疫情「外溢」 鄰國驚恐紛關閉國界
印度新冠肺炎疫情「外溢」 鄰國驚恐紛關閉國界
2021/05/06 14:22
華航機組員居家檢疫延長至5天 5/6公布清零計畫
華航機組員居家檢疫延長至5天 5/6公布清零計畫
2021/05/05 18:00

更新時間 : 2021-05-07 17:24 GMT+08:00

最受歡迎

台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
【最新足跡】病毒基因定序: 台灣桃機諾富特飯店員工•與華航機師為同一群聚　案1102機師家庭為獨立個案
【最新足跡】病毒基因定序: 台灣桃機諾富特飯店員工•與華航機師為同一群聚　案1102機師家庭為獨立個案
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
震驚！影帝強尼戴普新片《惡水真相》化身傳奇攝影師　揭露日本轟動國際公害真相
震驚！影帝強尼戴普新片《惡水真相》化身傳奇攝影師　揭露日本轟動國際公害真相
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
案1145不只去蘆洲 三重足跡也曝光！諾富特外包水電工曾在B1與飯店人員共餐
案1145不只去蘆洲 三重足跡也曝光！諾富特外包水電工曾在B1與飯店人員共餐
【更新】台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
【更新】台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測