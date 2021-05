回應台外長中國準備最後攻擊論 澳總理：履行支援美國及盟友承諾

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外媒報導)澳洲總理莫里森(Scott Morrison)6日向當地媒體表示,如台海爆發武裝衝突,澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。

台海緊張情勢隨中國不斷施壓而攀升,危及印太地區穩定和平。昨(6)日《澳洲金融時報》頭條刊登台灣外交部長吳釗燮的專訪並撰寫社論回應。墨爾本3AW電台在直播訪問莫里森時,引述吳釗燮在專訪中提出台灣已準備面對中國「最後攻擊」(final assault)之言論。

莫里森就澳洲是否支援台灣表示,澳洲一直履行支援美國及印太地區盟友的協議。然而他拒絕就印太地區的不確定性進一步說明。被問及澳洲是否支持台灣,他則以澳洲「會一直捍衛區域內的自由(always stood up for freedom in this part of the world)」作為回應。

莫里森也表示,希望中國、澳洲以及整個區域都一同合作,最好的做法是確保大家遵從法治。澳洲會尊重保障南海運輸自由和開放的貿易法規。他強調,這是確保印太地區自由和開放的措施,澳洲致力維護印太地區自由和開放。

訪談過程中,莫里森一度口誤表示遵行「一制兩國」原則下的政策,爾後更正是「一國兩制」。

隨著中、澳交惡,北京在印太地區勢力擴張,台海情勢已成澳洲媒體關注焦點。澳洲已有多位高層就台灣安危發表評論。國防部長杜登(Peter Dutton)4月25日表示「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性,內政部秘書長裴佐洛(Michael Pezzullo)同日也發布聲明,強調「戰鼓」已經響起,澳洲與盟友要準備為自由而戰。澳洲兩大媒體4日也揭露,去年4月一場針對特種軍官的機密簡報,直指北京已針對澳洲發動灰色地帶的「政治作戰」行動,並強調武裝衝突上演的可能性。如今總理莫里森也已表態會履行支援美國及盟友承諾,台海情勢看似越發緊張。