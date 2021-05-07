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回應台外長中國準備最後攻擊論 澳總理：履行支援美國及盟友承諾

澳洲總理莫里森表示，澳洲會一直捍衛印太區域內的自由和開放

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/07 12:39
澳洲總理莫里森（美聯社）

澳洲總理莫里森（美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外媒報導）澳洲總理莫里森（Scott Morrison）6日向當地媒體表示，如台海爆發武裝衝突，澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。

台海緊張情勢隨中國不斷施壓而攀升，危及印太地區穩定和平。昨（6）日《澳洲金融時報》頭條刊登台灣外交部長吳釗燮的專訪並撰寫社論回應。墨爾本3AW電台在直播訪問莫里森時，引述吳釗燮在專訪中提出台灣已準備面對中國「最後攻擊」（final assault）之言論。

莫里森就澳洲是否支援台灣表示，澳洲一直履行支援美國及印太地區盟友的協議。然而他拒絕就印太地區的不確定性進一步說明。被問及澳洲是否支持台灣，他則以澳洲「會一直捍衛區域內的自由（always stood up for freedom in this part of the world）」作為回應。

莫里森也表示，希望中國、澳洲以及整個區域都一同合作，最好的做法是確保大家遵從法治。澳洲會尊重保障南海運輸自由和開放的貿易法規。他強調，這是確保印太地區自由和開放的措施，澳洲致力維護印太地區自由和開放。

訪談過程中，莫里森一度口誤表示遵行「一制兩國」原則下的政策，爾後更正是「一國兩制」。

隨著中、澳交惡，北京在印太地區勢力擴張，台海情勢已成澳洲媒體關注焦點。澳洲已有多位高層就台灣安危發表評論。國防部長杜登（Peter Dutton）4月25日表示「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性，內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）同日也發布聲明，強調「戰鼓」已經響起，澳洲與盟友要準備為自由而戰。澳洲兩大媒體4日也揭露，去年4月一場針對特種軍官的機密簡報，直指北京已針對澳洲發動灰色地帶的「政治作戰」行動，並強調武裝衝突上演的可能性。如今總理莫里森也已表態會履行支援美國及盟友承諾，台海情勢看似越發緊張。
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